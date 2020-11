Ilang taga-Metro Manila inilikas dahil sa bagyong Rolly

Nagpatupad noong Nobyembre 1, 2020 ng forced evacuation sa mga residente ng Isla Puting Bato sa Maynila bilang paghahanda sa bagyong Rolly. Jerome Lantin, ABS-CBN News

MAYNILA (UPDATE) - Inilikas na ang mga residente sa ilang lugar sa Metro Manila na posibleng bahain dahil sa bagyong Rolly.

Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Maynila bandang alas-2 ng hapon, 293 pamilya ang inilikas sa lungsod.

Sa bilang na iyon, 105 pamilya ang nasa Barangay 128 Evacuation Center, at 99 pamilya ang nasa Rosauro Almario Elementary School at Isabelo Delos Reyes Evacuation Center.

Nasa 30 pamilya naman ang nasa Barangay 105 Evacuation Center, 10 pamilya sa Barangay 101 Covered Court, at 49 pamilya sa Baseco Evacuation Center.

Kabilang sa mga inilikas ang mga pamilya mula sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila, na posibleng abutin ng tubig dahil katabi ng pantalan, ayon kay Manila Disaster Risk Reduction and Management Office Director Arnel Angeles.

Ginawa nang forced evacuation ang paglikas ng mga residente sa Isla Puting Bato. Isa sa mga lumikas si Armand, na kinailangan akayin dahil may sugat sa paa @ABSCBNNews #RollyPh pic.twitter.com/c2Wryq5fD8 — Jerome Lantin (@JeromeLantin) November 1, 2020

Dinala ang mga taga-Isla Puting Bato sa Rosauro Almario Elementary School, kung saan may 50 modular tents.

Isang pamilya ang pwedeng tumuloy sa modular tent, at hindi pinapayagan ng mga taga-Manila Department of Social Welfare (MDSW) na makipaghalubilo ang mga evacuee sa ibang pamilya para mapanatili ang physical distancing.

Pagdating pa lang sa evacuation center, sasalubong na agad ang Manila Health Department (MHD) para tignan ang temperatura ng mga lumikas. Kung mayroong may lagnat o may sintomas ng COVID-19, ihihiwalay ang evacuee sa isang holding area bago ilipat sa Delpan Quarantine Facility.

Sa tala naman ng Quezon City local government, 75 pamilya ang inilikas mula sa mga low-lying area sa mga barangay ng Bagong Silangan, Tatalon, Doña Imelda, Apolonio Samson, at Roxas.

Naghahanda na rin ang mga residente ng Marikina City sa posibilidad ng pagbaha sakaling tumaas ang tubig sa Marikina River bunsod ng mga pag-ulang dala ng bagyong Rolly.

Inaayos na ng mga taga-Marikina ang mga gamit na kailangang dalhin sa evacuation center, tulad ng mga damit, kumot, radyo, chargeable fans, at powerbank.

May mga nagtali ng bubong ng kanilang mga bahay para hindi tangayin ng malakas na hangin.

Nakahanda na rin ang mga rescue team at rescue equipment ng mga barangay.

LOOK: Brgy Nangka in Marikina City prepares rescue equipment in case typhoon #RollyPH causes flooding in area @ABSCBNNews pic.twitter.com/JNqQfSpyX7 — Bianca Dava 🐈🐾 (@biancadava) November 1, 2020

Nakadeploy na rin ang mga service utility vehicles ng Marikina sakaling ipatupad ang evacuation.

Sa ngayon, wala pang pumupunta sa evacuation center ng lungsod, ayon sa Marikina DRRMO.

Mula 19, ginawa nang 35 ang evacuation center sa lungsod para hindi magsiksikan ang mga evacuee at matiyak na masusunod ang physical distancing sa kabila ng banta ng COVID-19, ani Marikina Mayor Marcelino Teodoro.

Aalamin din muna umano ang temperature ng evacuee bago papasukin sa evacuation center.

May sariling mga kuwarto rin ang mga person with disability, buntis, lactating mothers at senior citizens sa mga evacuation center.

LOOK: San Juan City government converts San Juan Gym into evacuation center for residents who will be affected by typhoon #RollyPH (📷 @franciszamora30) @ABSCBNNews pic.twitter.com/Y4MaeoaB7T — Bianca Dava 🐈🐾 (@biancadava) November 1, 2020

Sa San Juan City, ginawang evacuation center ng lokal na pamahalaan ang San Juan Gym.

Sa Valenzuela, lumikas ang ilang residente at nanunuluyan sa Valenzuela National High School.

Sa Navotas, pinutol ang mga sanga ng puno at inayos din ang mga kawad ng kuryente na sumasabit sa mga puno at poste.

Sa Caloocan, tinanggal din muna ang mga iisnabit na malalaking parol sa mga poste.

Ipinag-utos din ng lokal na pamahalaan ang pagsasagawa ng pre-emptive evacuation sa mga mababang lugar at landslide-prone area.

-- Ulat nina Jerome Lantin, Bianca Dava, at Raya Capulog, ABS-CBN News