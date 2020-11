COVID-19 cases sa Pilipinas umabot na sa 383,113

Nakapila sa EDSA busway-Quezon Avenue Station sa Quezon City noong Oktubre 6, 2020 ang mga commuter. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Umabot na sa higit 383,000 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng coronavirus disease (COVID-19) sa Pilipinas, base sa tala ngayong Linggo ng Department of Health.

Nakapagtala ang DOH ng 2,396 bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang bilang na 383,113.

Nanguna ang Davao City sa may pinakamaraming bagong kaso ngayong Linggo, na nasa 148. Sinundan ito ng Quezon City na nakapag-ulat ng 146 bagong kaso at Laguna na may 122 kaso.

Sa ilalim naman ng lingguhang "Oplan Recovery," nakapagtala ang DOH ng 17,727 na gumaling sa COVID-19 para sa kabuuang recoveries na 348,760.

May 17 bagong namatay naman dahil sa COVID-19 kaya umakyat ang death toll sa 7,238, ayon sa DOH.

Dahil sa mga gumaling at pagkamatay, 27,115 ang active cases o iyong mga hindi pa gumagaling sa sakit.

Sa buong mundo, may 46 milyon tao na ang tinatamaan ng COVID-19, base sa tala ng Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.

Nangunguna pa rin ang Amerika sa mga bansang may pinakamaraming kaso ng COVID-19, na nasa 9.1 milyon.