Bahagi ng puno, bumagsak sa bubong ng walkway sa Mandaluyong

MAYNILA - Bukod sa pagpapalikas ng tao sa ilang mga lugar, nirespondehan din ng mga rescue teams sa Metro Manila ang mga nagbagsakang mga bahagi ng puno dahil sa malakas na hangin na dala ng bagyong Rolly.

Bumagsak sa bubong ng lakaran sa gilid ng Hulo Integrated School sa Bgy. Hulo, Mandaluyong ang natanggal na sanga ng puno na nasa loob ng paaralan bago mag-alas-6 ng gabi.

Naharang ang bahagi ng Barangka Drive dahil sa bumagsak na sanga.

Earlier: Local rescue teams remove the trunk & branches of a tree which fell on the roof of a walkway beside a school in Hulo, Mandaluyong City



