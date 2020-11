Bagyong Rolly nanalasa sa Bicol, ilang residente nasawi

Umabot hanggang bubong ang baha sa Barangay Busay sa Daraga, Albay bunsod ng malalakas ng ulang dala ng bagyong Rolly ngayong Nobyembre 1, 2020. Retrato mula kay AJ Miraflor

Bagamat bahagya nang humina ang bagyong Rolly, tumama ito bilang isang "super typhoon" nitong madaling araw ng Linggo sa Bicol region.

Unang nag-landfall nitong Linggo ang bagyong Rolly — na itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo — sa Bato, Catanduanes saka nag-landfall sa Tiwi, Albay.

Patunay ng bagsik ng bagyo ang mga video ng malalakas na hangin na tila sumisipol at humahambalos, at pagkaanod ng malalaking bato, buhangin, at lahar.

Libo-libong residente rin ang inilikas at nananatili ngayon sa mga evacuation center, at nawalan din ng kuryente sa maraming lugar sa rehiyon.

Sa Albay, 4 ang naiulat na patay mula sa Daraga, Guinobatan, Oas, at Polangui, sabi sa Teleradyo noong hapon ng Linggo ni Governor Al Francis Bichara.

Sa lakas din ng hangin, bumagsak ang kisame ng isang silid ng paaralan kung saan may ilang inilikas na residente pero wala namang nasaktan.

Nalubog din sa buhangin at malalaking bato ang mga tindahan sa Busay sa Daraga, Albay.

Sa Guinobatan, nalubog sa lahat mula sa bulkang Mayon ang ilang bahay.

Sa ipinakita namang video sa social media ni Rep. Lray Villafuerte, mapapanood ang paghambalos ng hangin sa isang hanging bridge sa Camaligan, Camarines Sur.

Lampas 2 talmpakan naman ang baha sa bayan ng Lupi, Camarines Sur.

Sa bayan ng Lagonoy, halos zero visibility nitong umaga ng Linggo dahil sa malakas na ulan.

Sa Nabua, may nagtumbahang mga puno at nag-aangatan na ang mga bubong dahil sa sunod-sunod na malakas na bugso ng hangin.

Patuloy na nagsasagawa ngayon ng rapid damage assessment ang mga lokal na pamahalaan sa halaga ng pinsala sa agrikultura at impraestruktura na dulot ng bagyo.

Noong tanghali, humina ang Rolly at naging typhoon na lang ulit pero nanatiling malakas ang mga hanging dala nito, ayon sa state weather bureau na PAGASA.

:Kasabay nito, pumasok na rin sa Philippina area of responsibility ang isa pang bagyo, na pinangalanang Siony, pero inaasahang wala pa itong gaanong epekto sa bansa.

Sa ikatlong pagkakataon, nag-landfall noong tanghali ng Linggo ang Rolly sa may San Narciso, Quezon bago nito tinahak ang direksiyon papunta ng Batangas-Cavite area.

Sa mga bayan ng Atimonan at Pagbilao sa Quezon, naramdaman din ang bagsik ng bagyong Rolly bandang ala-1 hanggang alas-2 ng hapon.

Natumba ang ilang poste sa Pagbilao-Tayabas Road, at nabuwal ang mga puno at nagkalat ang mga putol na sanga sa Old Zigzag Road.

Sa dalampasigan ng Atimonan, malalaki at malakas ang hampas ng alon kaya inilayo ng mga mangingisda sa pampang ang kanilang mga bangka.

Hindi naman masyadong nasalanta ng bagyong Rolly ang mga bayan ng Real, Infanta at Nakar sa Quezon pero nakaranas doon ng malakas na hangin at ulan.

Samantala, sa Oriental Mindoro, napabalik naman sa evacuation center ang maraming residente dahil sa bagyong Rolly, isang linggo matapos din silang palikasin dahil sa bagyong Quinta.

Halos 5,000 pamilya na o 20,000 tao ang inilikas sa buong Oriental Mindoro.

Dahil din sa bagyo, maraming negosyo sa Calapan City ang hindi na nagbukas ngayong Linggo.

Sa Bulalacao, nasawi ang isang 78 taong gulang na lalaki matapos umanong atakihin sa puso sa evacuation center.

Nakaranas naman ng rumaragasang baha ang Barangay Lapu-Lapu sa Santa Cruz, Marinduque dahil sa malakas an ulan. Abot hanggang hita umano ang tubig, na galing sa bundok.

-- May ulat nina Karren Canon, Jonathan Magistrado, Jervis Manahan, Dennis Datu, at Jorge Cariño, ABS-CBN News