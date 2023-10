Pinay voice coach at dating WCOPA champ, nagpabilib sa X Factor Malta

MALTA - Umani ng standing ovation mula sa mga hurado ang Pinay talent mentor at voice coach na si Rose Marielle Mamaclay sa audition ng X Factor Malta kamakailan.

Nagpasiklab ang 37-anyos na mang-aawit mula Quezon City sa kanyang bersyon ng awiting 'This Is Me' mula sa pelikulang 'The Greatest Showman' sa judges’ audition ng reality show franchise.

"Ang mentor naman ang contestant ngayon. I want to set an example sa mentees ko at sa ibang singers na kahit anong age, saan ka man galing, basta may talent ka, need mo ito i-share sa mundo," saad ni Mamaclay na nakatalaga bilang mentor at coach ng mga singer na kumakatawan sa Pilipinas sa ilang international competitions gaya ng Euro Talent Festival.

X Factor Malta/ Rose Marielle Mamaclay

Naging emosyonal naman ang singer na una nang nagwagi bilang Grand Champion Performer sa World Championship of Performing Arts (WCOPA) noong 2010 nang marinig ang komento ng mga hurado tungkol sa kanyang naging performance.

"It's such a heart warming story to hear that you've mentored so many people to reach their dream, but now you're working on it yourself. You really lit up the stage. It was amazing," pahayag ni Maltese pop singer Ira Losco.

"With a voice like that, with the commitment like you've just shown us that you flew over to come to Malta, I can tell you this. X Factor Malta needs you; we want you; it is a great honor for us to have you," saad ng music producer at manager na si Howard Keith Debono.

Lubos ang pasasalamat ni Rose Marielle o Mayi sa bagong oportunidad na nagbukas para sa kanya at sa mga walang sawang sumusuporta sa kanyang karera.

"Malaking part yung support ng mga tita ko sa Manila; si Tita Charie na manager ko at mga friends niya na nag-boost ang confidence ko ulit na mag-compete; at ang nanay ko na laging nagdarasal para sa akin," kwento niya.

Ngayon, todo na ang paghahanda ni Mayi para sa kanyang pagbabalik sa Malta sa Enero para sa susunod na round ng kompetisyon o ang Boot Camp.

"Challenging ang next stages pero ilalaban ko kasi pinaghandaan ko talaga ito at pinagdasal. Ang mga kantang pinili ko ay may meaning sa life ko para maayos kong ma-share yung story sa performance ko," dagdag ni Mamaclay na isa ring theater performer.

Hiling niya rin ang suporta ng mga kababayang Pinoy sa Malta at sa Pilipinas. Dumayo sa Malta na nasa southern Europe si Mamaclay para lumahok sa ikaapat na season ng X Factor matapos imbitahan ng isang talent scout doon.

Bukod naman sa pagkanta, naging abala rin si Mamaclay sa kanyang munting negosyo na Mayi's Kitchen kung saan nagagamit niya ang kanyang pinag-aralan bilang Hotel and Restaurant Management graduate.

