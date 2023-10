ICYMI: DMW tutulungan ang kaanak ng OFW na pinatay sa Saudi

MANILA – Siniguro kamaikalan ni Department of Migrant Workers (DMW) officer-in-charge Undersecretary Hans Leo Cacdac nat tutulungan ng kagawaran ang mga naulila ng Overseas Filipino Worker na pinatay sa Saudi Arabia.

Dumating sa Pilipinas noong October 13, 2023 ang mga labi ni Marjorette Garcia, ang 32 taong-gulang na OFW na pinatay ng kanyang African co-worker sa Saudi Arabia.

“It is with broken hearts that we mourn her loss, that we bring her home in this manner, the victim of one senseless act of violence we have yet to comprehend,” pahayag ni Cacdac.

Ayon kay Cacdac, maayos ang pakikitungo ni Marjorette sa kanyang employer. Mabuti rin ang naging trato sa kanya ng kanyang amo sa Saudi.

“Coordinated tayo sa pamilya at tutulungan natin ang pamilyang naiwan, lalo na yung dalawang anak,” dagdag ni Cacdac.

Ayon sa sa charge sheet na nakuha ng DMW mula sa prosecutor's office sa Saudi Arabia, sinaksak si Marjorette ng katrabahong Kenyan.

May galit umano ang kanyang kasamahan dahil paborito umano ng kanyang amo si Marjorette. Mabibigyan ng livelihood package at tutulungan ang pamilya ni Marjorette sa pagproseso ng insurance claims at bibigyan din ng scholarship ang kanyang dalawang menor de edad na anak.

