TINGNAN: Sen.Tulfo at OWWA chief Ignacio, nakipagpulong sa Filcom ng Milan

Nakipagpulong kahapon, October 30, 2022 sina Chairman of the Senate Committee on Migrant Workers Senator Raffy Tulfo at Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) administrator Arnell Ignacio sa Filipino community leaders ng Milan, Italy.

Napag-usapan ang mga importanteng hakbang na kailangang tahakin upang masiguro ang proteksyon at kapakanan ng Overseas Filipino Workers (OFWs) sa Italy.

Binusisi rin ang mga tungkulin at responsibilidad ng bagong tatag na Department of Migrant Workers (DMW).

