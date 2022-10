TINGNAN: Photo exhibit tungkol sa migranteng Pinoy itinanghal sa Barcelona

BARCELONA - Opisyal na pinasinayaan noong October 21, 2022 ang photo exhibit ni AC Maria, isang Barcelona-based filmmaker at photographer.

Ang exhibit na pinamagatang ‘Doce Caras (12 Mukha)’ ay hango sa 12 numero ng orasan na inihalintulad sa 12 mukha ng tao. Kwento ito ng buhay ng migranteng Pilipino sa Barcelona.

Binuo ni Maria ang kanyang exhibit mula sa mga kwentong kanyang narinig o nasaksihan sa kanyang shoots at events sa Pinoy Community. Ang exhibit ay sa pakikipagtulungan ng The Filipino Expat Magazine at Philippine Consulate General sa Barcelona na nagtapos nitong October 28, 2022.

