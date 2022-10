TINGNAN: Dokumentaryo tungkol sa Pinoy LGBTQ+ migrants ipinalabas sa Amsterdam

AMSTERDAM - Itinampok sa pamosong The Eye Film Museum sa Amsterdam noong October 14, 2022 ang premiere at gala ng ‘Tulipa’, isang dokumentaryo tungkol sa buhay, pakikipagsapalaran at tagumpay ng mga miyembro ng Filipino LGBTQ+ migrants sa The Netherlands.

Ang dokumentaryo ay sa ilalim ng direksyon ng indigenous LGBTQ+ director na si Rhadem Musawah at proyekto ng Filipino LGBT Europe. Napanood din ang ‘Tulipa’ sa iba-ibang siyudad ng Europa at maging sa UP Pride Film Festival na ginanap online mula October 17 hanggang 28.

