TINGNAN: ‘Cena Filipiniana’ tampok sa Maritime Museum ng Barcelona

BARCELONA - Isang ‘Cena Filipiniana’ (Hapunang Pilipino) ang inihanda ng Maritime Museum of Barcelona bilang bahagi ng event na ‘Fish in the Kitchens in the World.’

Tampok ang mga pagkaing Pinoy na inihanda ni Chef Xavi Barrachina ng restaurante Norai tulad ng kinilaw na isda, lumpiang gulay, adobong isda at kakanin na kamoteng kahoy.

Kabilang sa mga panauhin si Philippine Consul General Ma. Theresa Lazaro na nagpasalamat sa magandang ugnayan ng konsulado at ng museo.

