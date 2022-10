Dagsa ang mga tao sa entrada ng Manila South Cemetery ngayong Oktubre 31, 2022 para bisitahin ang puntod ng kanilang mga bahay. Jekki Pascual, ABS-CBN News

MAYNILA — Dinagsa ngayong Lunes ng mga bisita ang ilang sementeryo sa Metro Manila matapos isara ng nagdaang dalawang araw dahil sa paghagupit ng Bagyong Paeng.

Sa Manila North Cemetery, na isa sa pinakamalaking sementeryo sa Kamaynilaan, umapa nang dumating ang mga tao para dalawin ang mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay.

Nag-inspeksiyon bandang madaling araw si Manila Police District Director Brig. Gen. Andre Dizon sa loob ng sementeryo at paligid nito, kung saan may naka-delpoy na 300 pulis-Maynila.

Dismayado naman ang ilang magulang nang hindi papasukin ang kanilang mga anak na edad 12 pababa na walang COVID-19 vaccination card. Ang iba kasi sa kanila'y galing pa sa mga karatig-probinsya ng Metro Manila.

Mahigpit din ang inspeksiyon sa entrada ng Manila South Cemetery, kung saan hindi rin pinapasok ang mga batang walang vaccination card kaya mistulang day care center tuloy ang isang kuwarto sa sementeryo.

"Hindi po talaga namin papasukin [ang mga batang 'di bakunado]. Buti lang, may holding area kami sa mga bata pero napupuno na rin po," ani Manila South Cemetery Director Jonathan Garzo.

Bandang tanghali, maayos ang situwasyon sa Manila South Cemetery at wala pang naiulat na untoward incident sa lugar.

Sa Manila Memorial Park sa Parañaque, kapansin-pansing pinipili ng mga bisitang magsuot ng face mask bilang pag-iingat sa COVID-19, kahit open space ang sementeryo.

"Para sa akin, 'di ko masabi [na] voluntary 'yan [pagsuot ng face mask]. Para sa akin, mandatory 'yan para makaiwas tayo sa sakit," sabi ni Julian Fortis Jr., na bumisita sa puntod ng mahal sa buhay.

Nasa apat na tao ang naaresto gabi ng Linggo matapos mahuling umiinom ng alak sa Manila Memorial Park. Kabilang sa kanila ang isa na nahulihan din ng pistol at live ammunition.

Inireklamo ng alarm and scandal, disobedience to persons in authority, at illegal possession of firearms ang apat.

Inaasahang lalo pang dadami ang bisita sa mga sementeryo sa Martes o mismong Todos los Santos.

— Ulat nina Nico Bagsic, Jekki Pascual at Jeck Batallones, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC