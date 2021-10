ABS-CBN News/File

Pumirma si Bohol Governor Arthur Yap ng isang executive order para baguhin ang ilang guidelines hinggil sa travel requirements para sa mga gustong pumunta sa probinsya.



Aniya, bukod sa hindi na hihingin ang RT-PCR test result, hindi na rin muna requirement ang vaccine certification mula sa vaxcertph.

"Ang problema sa vaxcert, ang tagal ng uploading kaya ang daming naantala. So today, I signed a new executive order na temporary suspended ang vaxcert. Ang hinihingi na lang namin ay vaccination card from LGU, or any DOH o BOQ certified na vaccine certification. Tatanggapin namin iyon," ani Yap nitong Sabado.

Ang vaxcertph ay online portal kung saan maaaring makuha ang digital COVID-19 vaccination certificate ng mga fully vaccinated na indibidwal. Ginagamit na ito sa domestic at overseas travel.

Ayon kay Yap, bumuti ang turismo sa Bohol magmula nang tanggalin ang swab test requirement dalawang linggo na ang nakararaan.

May ilan nang lokal na pamahalaang nag-alis ng kanilang RT-PCR test requirement para sa mga biyaherong bakunado na kontra COVID-19.

-- Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News