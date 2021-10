Riding-in-tandem na snatcher, huli sa Maynila

MAYNILA - Arestado ang dalawang lalaking umano'y magnanakaw sa Maynila, Linggo ng madaling araw, matapos mambiktima ng isang 28 anyos na SK Chairman sa Infanta, Quezon.

Kita sa CCTV ng Barangay 420 sa Maynila nitong Huwebes ng gabi ang dalawang taong naglalakad sa may kanto ng Magsaysay Boulevard at Lacson Avenue.

Maya-maya pa ay may tumabing motorsiklo na may dalawang sakay at biglang hinablot ng angkas ang bag ng babae.

Nakaladkad pa ang babae at muntikang mabangga ng kotse na nakasunod sa motor.

Nabitawan ng babae ang bag at nakatakas ang mga suspek.

Pero nitong Linggo ng madaling araw, nahuli ang dalawang suspek habang sakay sa isang motorsiklo sa harap ng Manila North Cemetery, ayon kay P/Lt. Col. John Guiagui, hepe ng Sta. Cruz Police Station.

Napansin ng kapulisan na walang helmet ang dalawa at walang plaka ang motor kaya sila sinita.

Pero hindi tumigil ang motor kaya nagkaroon ng mabilis na habulan. Nang ma-corner, sumuko ang dalawang lalaki.

Napag-alamang may baril ang isa sa mga lalaki.

Nakita sa compartment ng motor ang isang pambabaeng bag, at iba pang gamit gaya ng wallet at mga postdated checks.

Tinawagan ng mga pulis ang babaeng ninakawan noong Huwebes, at nakumpirmang sa kaniya ang nakitang bag. Nasa probinsya ang biktima at nagpapagaling dahil sa mga sugat na natamo nang makaladkad siya.

Aminado rin ang mga suspek na sila nga ang nagnakaw at nagawa na rin anila ito dati. Ginawa lang umano nila ang krimen dahil sa pangangailangan.

Pero giit ni Guiagui, hanapbuhay na ng mga suspek ang pagnanakaw at posibleng ginagamit sa pangho-holdup ang baril na nakita sa kanila.

Paalala ng pulis sa publiko, mag-ingat ngayong malapit na ang Pasko, kung kailan kadalasan tumataas ang kaso ng mga pagnanakaw.

