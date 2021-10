Mga magpaparehistro para sa halalan 2022 sa SM North EDSA noong Oktubre 30, 2021, huling araw ng pinalawig na voter registration period. George Calvelo, ABS-CBN News

Humabol sa pagpaparehistro para maging botante sa susunod na halalan si Camille Joy Uyboco noong Sabado, huling araw ng pinalawig na voter registration period.

Ayon kay Uyboco, nahirapan siya sa online application kaya nagbakasakali na lang siya at nag-walk-in.

Pumila siya alas-10 ng umaga at natapos sa pagpaparehistro alas-4 ng hapon.

"Gusto ko magparehistro kasi naniniwala ako [na] every vote counts, na 'yong boto natin, malay natin 'yong gusto nating manalo, ikaw nalang hinihintay, mananalo siya," ani Uyboco.

Ayon sa Commission on Elections (Comelec), naging matagumpay ang pinalawig na voter registration.

Mula sa target na dagdag na 300,000 registrants, umabot sa 400,000 ang humabol at nagparehistro.

Marami umano sa mga humabol ay mga babae at kabataan.

"We think it was generally successful. Masyadong maraming dumating at talagang dinagsa tayo," ani Comelec Spokesperson James Jimenez.

Aminado naman ang Comelec na may ibang field office na agad natapos ang voter registration dahil nawalan ng kuryente, gaya sa Marawi.

Pero ayon kay Jimenez, kahit nawalan ng kuryente, hindi na magkakaroon ng panibagong extension.

Sa kabila rin ng nangyaring pagpapalawig sa voter registration, iginiit ni Jimenez na "on track" pa rin ang Comelec sa schedule para sa halalan.

Bagaman masikip umano ang timeline, sinisiguro umano ng Comelec na hindi masyadong malilihis ang schedule dahil nakapag-adjust naman sila.

"Kasi lahat naman ng schedule, may slack time nang kaunti para unforeseen circumstantes. Basically ngayon kinain na lahat 'yon so talagang medyo kritikal na ngayon," ani Jimenez.

Inilabas na rin ng Comelec ang tentative list ng mga kandidato para sa halalan 2022 at may hanggang Nobyembre 8 para magsumite ng request of correction kung may error sa mga nakalistang pangalan.