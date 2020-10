Pagsunod sa protocols hinimok dahil sa inaasahang 'malawakang' pinsala ng Rolly

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nananawagan ang gobyerno sa publiko na sundin ang mga disaster protocols ngayong inaasahan ang malawakang pinsala sa pananalasa ng bagyong Rolly sa bansa.

Inaasahang itataas sa super typhoon status ang bagyong Rolly na umano’y pinakamalakas na bagyong tatama sa Pilipinas ngayong taon.

Pero kahit pa man hindi ito maging super typhoon ay "malawakan” ang inaasahang pinsala ng bagyo, ayon kay National Disaster Risk Reduction and Management Council director Ricardo Jalad.

"Malawak na pinsala ang nakikita natin dito kahit hindi siya maging supertyphoon. Kung typhoon level lang ay aabot tayo sa typhoon Signal No. 4 at magkakaroon na lakas ng hangin na 171- 220 kph at asahan natin ang heavy, very heavy damages sa kaniyang daraanan kaya puspusan ang paghahanda ng LGUs,” ani Jalad sa isang press briefing.

Dahil dito aniya ay kailangang sumunod ng publiko sa mga protocols.

Nasa 480 kilometro kanluran hilagang-kanluran na ng Virac, Catanduanes ang bagyo, ayon sa weather bulletin ng PAGASA alas-11 ng umaga.

LAGAY NG PANAHON

Napanatili ng bagyong Rolly ang lakas nito habang tinutumbok ang Bicol Region, base sa weather bulletin ng PAGASA bandang alas-5 ng hapon.

Namataan ang sentro ng bagyo sa layong 345 metro silangan, hilangang-silangan ng Virac, Catanduanes.

Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 215 kilometro kada oras malapit sa gitna, at pagbugso ng hanging umaabot sa 265 kilometro kada oras.

Kumikilos na rin ang bagyo pakanluran, timog-kanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras.

Kung titingnan ang forecast track o direksiyong daraanan ng bagyo, makikitang halos pareho ang PAGASA at joint typhoon warning center ng Amerika sa inaasahang daraanan ng bagyo.

Base sa kanilang forecast, posibleng tumama ang mata ng bagyo sa Catanduanes at mainland Camarines provinces umaga ng Linggo, Nobyembre 1, at sa probinsiya ng Quezon at southern Aurora hapon ng Linggo.

Medyo nasa ibaba pa ng kaunti ang daraanan ng bagyo gaya ng Bicol Region, Quezon, Laguna, at Cavite, batay sa forecast naman ng Japan Meteorological Agency.

Kumilos naman pa-timog ang bagyo dahil na rin sa high pressure o cold surge na nagmumula sa Japan.

Inaasahan ang malakas na ulan, at matindi at mapaminsalang hangin sa Catanduanes, Camarines Province, at Quezon Province.

Pinag-iingat din ang mga nasa coastal areas kontra sa daluyong.

Kung ikukumpara naman ang bagyong Rolly sa bagyong Yolanda, mas malakas pa rin ang Yolanda na umaabot sa 235 kilometro kada oras ang maximum winds.

Nasa 215 kilometro kada oras naman sa ngayon ang Rolly.

Gumagalaw naman ito 20 kilometro patungong timog-silangan.Inaasahang dadaan ang gitna ng bagyo malapit sa Catanduanes, na ngayo’y nasa signal number 3.

Sabi ng Japan Meteorological Agency, ang bagyong Rolly ay inilagay na sa kategoryang "violent."

Ayon sa NDRRMC, handa na ang kanilang ahensiya at may budget sila para sa disaster response ng bansa para sa bagyo. Nakatutok na rin ang gobyerno sa paghahanda ng mga LGU.

Dapat anilang siguruhin na may mga paaaralan ding gagamitin bilang evacuation centers.

“Nakatutok ngayon ang DILG at ang Office of Civil Defense para tutukan ang paghahanda ng local governemnt units. Naiintindihan natin na may mga isolation centers na ginagamit as isolation facilties kaya sinasabi natin na gamitin yung mga schools kasi hindi naman ginagamit yung schools para sa klase ngayon,” ani Jalad.

May P800 milyong standby funds ang gobyerno na nakahanda, ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal.

PAGHAHANDA NG LGUs

Kani-kaniyang paghahanda ang mga lokal na pamahalaan sa bagyo habang maaraw pa ang panahon.

Sa Calapan City sa Oriental Mindoro - na tinamaan din ng bagyong Quinta ilang araw na ang nakakalipas - naglibot ang mga opisyal para alalahanan ang mga residente sa paglipas habang maganda pa ang panahon.

Nagpulong na rin nitong Biyernes ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para ilatag ang mga askiyon sa pagtama ng bagyo.

Sinuspende na rin ng Philippine Coast Guard ang mga biyaheng pandagat dahil sa bagyo.

Pinababaklas na rin sa Maynila ang mga billboard at tent para hindi tangayin ng bagyo.

Nagpakawala na rin ng tubig sa Angat Dam para maiwasan ang pag-apaw na posibleng dalhin ng malalakas na ulan.

Naghahanda na rin ang mga nasa probinsiya na Aurora at bayan ng Real sa Quezon sa posibleng danyos ng bagyo sa lugar.

“Nakahanda na po lahat ang aming LGUs, aming kababayan, lahat ng agencies involved nakahanda na sa pagdating ng bagyong Rolly bukas,” ani Aurora Governor Gerardo Noveras.

-- May ulat nina Raya Capulong at Jeck Batallones, ABS-CBN News