Nasa P1.6-B hinihinalang droga, nasabat sa 2 Chinese sa Cabanatuan

May kabuuang bigat na 240 kilos at street value na higit P1.6 bilyon ang nasabat na droga ng mga awtoridad sa 2 Chinese sa Cabanatuan City, Oct. 30, 2020. NAIA BOC/handout

MAYNILA — Nasa higit P1.6 bilyon na halaga ng hinihinalang droga na nakasilid sa mga umano’y tea bags ang nasabat ng mga awtoridad sa dalawang Chinese sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija nitong Biyernes.

Ayon sa Bureau of Customs (BOC) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA), may mga dumating na cargo sa paliparan noong October 24 na idineklara umanong “work bench tables” galing Selangor sa Malaysia.

Pero nang dumating anila ang mga naturang cargo sa x-ray scanning at physical examination ng paliparan, nakita ng mga awtoridad na hinihinalang shabu umano ang laman ng mga ito.

May kabuuang bigat na 240 kilos at street value na higit P1.6 bilyon ang nasabat na droga.

Nakalagay ang mga droga sa transparent plastic na nakalagay pa sa isang lalagyan na may Chinese characters sa mga umano’y Chinese tea bags na nasabat na dati sa mga operasyon ng pulis.

Dalawang Chinese ang inaresto sa Cabanatuan City sa pamamagitan ng ikinasang joint-controlled delivery operation ng BOC-NAIA, PDEA, at NAIA Inter-Agency Drug Interdiction Task Group (IADITG).

Nai-turn over na ang mga droga sa PDEA para sa imbestigasyon at case build up laban sa importer at iba pang sangkot sa malakihang illegal drug transaction.

Ngayong taon lang, nasa 42 shipments ng illegal drugs ang na-intercept ng BOC NAIA sa tulong ng PDEA at NAIA-IADITG.

