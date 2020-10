Kahit mataas ang araw, ramdam sa Tanza ang nagbabadyang malakas na bagyong Rolly

CAVITE -- Matindi ang sikat ng araw, pero ramdam sa bayan ng Tanza ang nagbabadyang malakas na bagyo.

Puspusan ang paglalagay ng malalaking sandbag sa baybayin, habang nakatali naman sa makakapal na lubid ang mga bahay.

"Malakas po ang bagyong darating. Iyan naman, maagapan naman kung maghahanda ang mga tao para itali ang mga bubong po. Saka nagsasako po kasi gawa po iyong dagat po eh, malapit na rin po,” sabi ng residenteng si Jesa Herrera.

Sa Rosario, halos isang linggo nang tengga ang kabuhayan ng mga mangingisda na hindi pa nakakapalaot mula pa noong Bagyong Quinta.

“Pagka ganyang malakas ang hangin, talagang tigil kami. Mahirap na. Baka malubog,” saad ng mangingisdang si Reggie Alvarez. “Wala, nganga. Wala kaming inaasahan para magbigay sa amin ng tulong.”

“Ay, wala. Minsan nangungutang na kami. Eh, may bumbay minsan,” dagdag ni Francisco Goho. “Eh, mahina na ang loob naming dahil may edad na kaya ilang araw nang pahinga.”

Nag-iikot na ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Cavite para pigilan ang pangingisda ngayong nasa typhoon signal number 1 ang Cavite.

Inihahahanda na rin ang evacuation ng mga residente.

Partikular na binabantayan ang storm surge o daluyong sa barangay Sapa Uno, Sapa Tres, Muzon Uno, at Muzon Dos.

Flood-prone area naman sa Rosario ang mga barangay Bagbag Dos, Bagbag Uno, at Ligtong Tres

Ayon sa Philippine Coast Guard sa Cavite, nasa higit 90 kilometro ang baybayin ng Cavite na nasasakupan ng siyam na munisipalidad.

“Ang nakikita natin ay pagbaha, halimbawa, sa area ng Rosario at Noveleta. At nakikita natin dito na dapat magkaroon ng preemptive evacuation ang mga residente na nasa coastal areas,” ani Lt. Michael John Encina ng PCG-Cavite.

Nakikita ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang “worst-case scenario” sa pagtama ng bagyong Rolly.

“Because the ground is saturated na because of the typhoon Quinta, kumbaga hindi pa bumababa ‘yung tubig o hindi pa siya maayos, baka malaki rin ang impact niya sa Cavite, particularly on the coastal area,” ani Eloisa Rosul, department head ng Cavite PDRRMO.