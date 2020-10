Ilang tindera ng kandila, umaaray sa kawalan ng kita ngayong Undas dahil sa pandemya

People make their last-minute visit at the Manila South Cemetery on October 28, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — Idinadaing ng ilang mga nagbebenta ng kandila ang kawalan ng kita sa kasagsagan ng Undas ngayong taon dahil sa COVID-19 pandemic at pagsasara ng mga sementeryo.

Simula nitong Huwebes, Oct. 29, hanggang Nov 4, ay sarado muna ang mga sementeryo, kolumbaryo, at memorial parks. Ipinag-utos ito ng IATF bilang pag-iingat na dagsain ng mga tao ang mga sementeryo ngayong may banta pa rin ng COVID-19.

Isa ang manufacturer na Bayang Candle Enterprise sa mga dumadaing ng kawalan ng benta at kita sa kasagsagan ng pandemya.

Ayon sa may ari nito na si Hariet Bayang, kung dati ay nag-oovertime sila sa paggawa ng mga kandila at siksikan na sa kanilang tindahan habang papalapit na ang Undas, ngayon aniya ay matumal ang bentahan ng mga ito.

Sa loob aniya 18 taong candle business ng kanilang pamilya, ngayon lang daw sumadsad ng todo ang kanilang kita.

Halos 75 porsyento ang ibinaba ng kanilang kita ngayong taon, kaya hindi rin daw sila gumawa ng maraming kandila na pangbenta sana.

“Alam na namin yung mangyayari so parang sayang kapag [sumobra] kami, so ngayon nag-produce kami Monday to Saturday lang. Regular hour unlike last year saka dun sa mga nakaraang taon nagsisimula kami 6 am up to 12 midnight. Ganon karami ‘yong trabaho,” sabi ni Bayang.

Namumurahan naman ang customer na si Annabelle Zuniga sa binili nilang mga kandila mula sa Bayang Candle, kaya bago sila umuwi ng Floridablanca sa Pampanga, doon na sila namimili ng mga kandila.

Sabi ni Zuniga, dati daw ay umaabot sa higit P2,000 ang nagagastos ng pamilya nila para lamang sa mga kandila kapag paparating na ang Undas, pero ngayong taon, nasa P1,000 lang ang kanilang budget para sa kandila dahil sa bahay na lang daw sila magsisindi ng mga ito at magdadasal.

“Actually po sa Pampanga since Oct. 15 pa sarado na ang cemetery hanggang sa Nov. 15 so uuwi kami… para lang i-observe yung Undas sa [aming] bahay,” aniya.

Apektado rin ang kita ng tindera ng kandila at bulaklak sa labas ng Cainta Public Cemetery.

Alam na raw ni Aling Girlie Barrientos na hindi katulad ng dati ang kanilang kikitain ngayong taon kaya kaunti lang ang inangkat niyang kandila.

Limitado lang daw kasi sa dalawang oras ang pananatili sa loob ng sementeryo.

“Sa tingin ko kaunti pa rin (ang mga bibili) kasi may oras eh hindi tulad ng dati na tuloy-tuloy,” ani Barrientos.

Naiintindihan naman daw nina Bayang at Barrientos ang sitwasyon dahil sa pandemya. Umaasa na lang sila na makakabawi susunod na taon.