Ilang residente sa Davao City, nag-panic buy ng alak dahil sa liquor ban

Magsisimula sa Nobyembre 2 ang 24 oras na liquor ban na tatagal hanggang sa katapusan ng taon sa Davao City. Larawan mula kay Ryan Ang

Ilang residente ang dumagsa sa mga supermarket sa Davao City nitong Biyernes para mamili ng inuming alak.

Ibinalik kasi ng lokal na pamahalaan doon ang 24 oras na liquor ban dahil sa muling pagtaas ng COVID-19 cases sa lungsod.

Magsisimula sa Nobyembre 2 ang 24 oras na liquor ban na tatagal hanggang sa katapusan ng taon, base sa Executive Order No. 59 na inilabas ni Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio nitong Huwebes.

Ikinagulat naman ng alkalde ang pag-hoard ng mga residente sa inuming alak.

“Diri rako kakita sa Davao nga kung mag liquor ban, magpanic. Naunsa mo uy? Di mo maulaw?” aniya sa isang panayam sa Davao City Disaster Radio

(Dito lang ako nakakita (Davao) ng mga taong nagpa-panic bago pa man ipa-implement ang liquor ban. Ano ang nangyari sa inyo? Di ba kayo nahihiya?)

“We’re giving the businesses four (4) days to unload their inventories para dili pud maipit ilang kwarta dinha,” dagdag niya.

(Binibigyan namin ang mga negosyo ng 4 na araw para maubos ang kanilang imbentaryo, para hindi rin ito makompromiso.)

Mayroong 777 na active COVID-19 cases ang lungsod.

— Ulat ni Chrislen Bulosan