Habang may araw pa: Mga taga-probinsiya nagsilikas na bago tumama ang Rolly

Inilalagay na ng ilang tao ang kanilang-ari-arian sa isang bangka sa fishport sa Binangonan, Rizal nitong Oktubre 31. Isa ang Rizal sa mga lugar na inilagay sa Signal No. 1 habang papalapit ang bagyong Rolly sa Pilipinas. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Maaga nang nagsilikas ang mga residente sa probinsiya na inaasahang maaapektuhan ng hagupit ng bagyong Rolly.

Inaasahang maaapektuhan ang ilang lugar sa Luzon sa hagupit ng bagyong Rolly, na tinaguriang pinakamalakas na bagyong tatama sa buong mundo sa ngayon.

Kaya naman habang maaraw pa sa Caramoran sa Catanduanes, nag-aayos na ng bubong ang mga taga-Barangay Supang. May ilang residente na rin na kusang lumikas.

Inulan naman at nakakaranas na rin ng bugso ng hangin ang bayan ng Siruma kaya nagsagawa ng preemptive evacuation ang LGU.

Sa Sagñay, sapilitan nang inilikas ang mga nasa landslide-prone na lugar.

Naghahanda naman kontra sa baha ang mga taga-Iriga city at inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang relief goods para sa mga magsisilikas.

Dumagsa rin ang mga mamimili para may suplay ng pagkain. May ilang residente na itinali na rin ang kanilang bubong at may mga namili na ng trapal para ipantakip sa bintana ng bahay.

Lumikas na rin ang ilang mga residente sa Albay, ngayong pinangangambahan nila ang mga lahar mula sa Bulkang Mayon.

Ang residenteng si Ranilo Manoriña, pinalikas na ang pamilya papunta sa relocation site.

Lahar din ang ikinakatakot ni Armenia Manoriña kaya maaaga pa lang ay naghintay na sila ng sasakyan na magdadala sa kanila sa relocation center.

“Ang kinakatakot namin dito yung magbuga ang tubig sa bulkan maapektuhan kami bata lima ay anim ang anak ko kaya pagnagbabagyo umaalis kami dito,” aniya.

Nag-ikot na rin ang Daraga police sa mga lugar na delikado sa lahar para abisuhan ang mga residente na sumunod sa pre-emptive evacuation.

“Alam naman natin na medyo may kalakasan itong bagyo kaya bago paman ito dumating ngayon medyo okay pa naman ang panahon makapagevacuate na sila at maisecure narin nila ang kanilang mga properties,” ani Daraga police operations officer Lt. Jay Steve Lozares.

Lumikas na rin ang mga residente sa bayan ng Guinobatan na delikado rin sa lahar.

Ayon sa Phivolcs, kung mas mataas sa 10 millimeter kada oras ang ulan posible ang lahar flow sa mga river channel.

Pinag-iingat din ang mga nakatira sa paligid ng Taal Volcano lalo na ang mga nasa Agoncillo at Laurel, Batangas.

ORIENTAL MINDORO

Nagsilikas na rin ang 160 pamilya sa Barangay Navotas sa Calapan City, Oriental Mindoro, na nasa isang coastal area kahit wala pa ang mga susundong sasakyan.

“Baka tumubig na naman kami ay nadala na noong quinta ay ang laki ng tubig ang dami nagibang bahay,” paliwanag ng residenteng si Eugenia Dela Peña.

Matatandaang tinamaan ng daluyong ang ilang parte ng Oriental Mindoro dahil sa bagyong Quinta nitong nakaraang linggo.

“Binabantayan namin ang mga ilog baka umapaw, saturated na,” ani Calapan City disaster management office head Choy Aboboto.

Suspendido na rin ang mga biyahe ng mga barkong pa-Batangas kaya na-stranded ang mga sasakyan sa highway.

AURORA

Ang mga mangingisda sa coastal areas ng Baler, Aurora, lumikas na rin.

Kasama rito ang mangingisdang si Felipe Tubera, na itinabi na mula sa dalampasigan ang kaniyang bangka.

Ipinukpok na rin ng mga residente ang kanilang mga bubong para hindi ito liparin.

Nag-ikot na rin ang mga taga-Barangay Sabang para paalalahanan ang mga tao sa kung gaano kabagsik ang paparating na bagyo.

“Hindi ganon naalarma yung aming mga kababayan sa tabing dagat. Pero base sa report ng pagasa na may 2 meters storm surge, tomorrow sigurado magkakaroon ng forced evacuation,” ani Aurora Governor Gerardo Noveras.

QUEZON

Kusa ring lumikas ang mga nasa Barangay Dinahican sa Infanta, Quezon nang ilagay sa storm signal no. 2 ang probinsiyang Quezon.

Ang residenteng si Bruno Velasco, nagmadali para mailigpit ang mga paninda at makalipat muna ng matutuluyan habang bumabagyo.

Inihahanda na rin ng Infanta LGU ang paglilikas, lalo’t naranasan na nila ang mapeligrong landslide noong 2004.

“Kasi naranasan po namin na kung kailan nandyan na ang tubig, saka ka lilikas, mas maraming resources ang gagamitin, mas maraming tao, mas malaki ang threat o AG panganib, hindi lamang dun sa iyong inililigtas kundi maging sa ating mga frontliners, maging sa ating mga rescue members,” ani Infanta Mayor Filipina Grace America.

Lumikas na rin ang mga residente mula sa kalapit na bayan ng Real, at may ulan na naglagay na ng sandbags sa labas ng ari-arian.

Una nangnagbabala ang PAGASA tungkol sa storm surge o daluyong na aabot ng 3 metro sa northern coastal areas ng Quezon at 2 metrong daluyong sa iba pang coastal areas ng lalawigan.

— May ulat nina Raphael Bosano, Jorge Cariño, at Dennis Datu ng ABS-CBN News at nina Karren Canon at Jose Carretero