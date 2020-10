DOH: Ebidensiya kulang para sabihing epektibo ang air purifier vs COVID-19

MAYNILA - Hindi na muna inirerekomenda sa ngayon ng Department of Health ang paggamit ng air purifier na sinasabing epektibo raw para hindi mapakalat ang coronavirus disease (COVID-19).

Sa isang press briefing Sabado, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na "wala pang sapat na ebidensiya" na ang paggamit ng air purifier ay makatutulong sa pagtanggal ng virus.

"Well apparently itong purifier na ito, sinasabi na mayroon siyang means, mga ions na sinasabi na nakakapag-control sa paglanghap ng isang tao sa virus. Ito po ay pinag-aaralan natin nang maigi pero sabi ng department hanggang wala pang sapat na ebidensiya na it is going to be effective ay hindi muna ho natin irerekomenda ang air purifier na ito," ani Vergeire.

Muli ring ipinaalala ng DOH na delikado ang pagsasagawa ng misting na ginagawa para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Misting operations sa Tondo Maynila noong Marso 29. George Calvelo, ABS-CBN news

Sa katunayan aniya, may rekomendasyon ang World Health Organization na nagsasabing makadudulot ito lalo ng hawahan.

"Maaaring nakapag-aerosolize ng virus, mas magka-risk para magkahawa-hawa kaya hindi inirerekomenda ng DOH ito," ani Vergeire.

Nauna nang nagbabala ang DOH kontra sa misting matapos mamatay ang isang frontiner ng Philippine National Police (PNP) na nakalanghap ng disinfectant.

Sinabi nila noon na lalo lang kakalat ang pathogen o ang virus kapag isinagawa ito.