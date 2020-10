Bangkay ng babaeng tumalon sa tulay sa Maynila, inanod sa Bataan

Umabot sa bayan ng Pilar sa Bataan ang bangkay ng babaeng tumalon mula sa Ayala Bridge sa Maynila, na namataan ng isang mangingisda doon noong Miyerkoles na palutang-lutang at naagnas na.

Ayon sa mangingisda, nakita niya ang bangkay ng babae na napapalibutan na halos ng water lilies sa dagat sa Barangay Wawa. Nakasuot ang babae ng pulang pang-itaas at maong pants.

Pero dahil umano hindi na makilala at walang nag-claim sa bangkay, kaagad na rin itong inilibing ng mga tanod ng barangay.

Nitong Biyernes, nagsadya sa himpilan ng pulisya doon ang umano’y pamilyang naghahanap sa nawawalang kaanak.

Nang buksan muli ang libingan ng natagpuang patay, kinumpirma ng pamilya na ito ang kanilang nawawalang 17-anyos na kaanak.

Taga-Quiapo sa Maynila ang pamilya. Tumalon anila ang dalagita sa Ayala Bridge at pinaniniwalaang inanod ng malakas na agos ng tubig sa ilog sa kasagsagan ng pag-ulan.

Kinuha na ng pamilya ang mga labi ng dalagita at dinala sa libingan ng mga Muslim sa Dinalupihan, Bataan. - ulat ni Gracie Rutao

Editor's note:

May mga grupo sa Pilipinas na handang makinig sa mga taong nakararanas ng matinding kalungkutan at depresyon.

Kabilang na rito ang Natasha Goulbourn Foundation na handang tumugon kahit na anong oras.

Narito ang kanilang hotline numbers:

Information and Crisis Intervention Center

(02) 804-HOPE (4673)

0917-558-HOPE (4673) or (632) 211-4550

0917-852-HOPE (4673) or (632) 964-6876

0917-842-HOPE (4673) or (632) 964-4084

In Touch Crisis Lines:

0917-572-HOPE or (632) 211-1305

(02) 893-7606 (24/7)

(02) 893-7603 (Mon-Fri, 9 am-5 pm)

Globe (63917) 800.1123 or (632) 506.7314

Sun (63922) 893.8944 or (632) 346.8776