Sunog sumiklab sa Las Piñas City

MAYNILA - Sumiklab ang sunog sa Velasquez Compound, Barangay Ilaya, Las Piñas City, hapon ng Lunes.



Ayon kay Supt. Melchor Isidro ang Fire Marshal ng Las Piñas, nagsimula ang sunog sa isang bahay sa looban.



Umabot sa ikatlong alarma ang sunog.

Tingnan: Patuloy pang inaapula ang apoy na lumalamon sa mga bahay sa Velasquez Compound Ilaya Las Piñas City. Pasado alas singko ng sumiklab ang apoy. @ABSCBNNews pic.twitter.com/CHllMbfhnV — Jose Padilla Carretero (@Jose_Carretero8) October 30, 2023



Ayon kay Isidro, nahirapan silang apulahin ang apoy dahil sa masikip na daan.



“Napakalayo po ilang latag po ng hose ang ginawa natin, siguro mula dito mga limang hose po. Napakasikip po ng daan, tapos kanina medyo nagkagulo po yung tao kaya medyo nahirapan tayo, pero so far naman nakatulong sila ng maorganize na po,” ani Isidro.



Aabot sa 22 bahay ang nasunog.



Mga light materials ang karamihan sa nasunog pero may ilang kongkretong bahay din ang nilamon ng apoy.



Patuloy pa ang imbestigasyon sa pinagmulan ng apoy.



May isang residente na nasugatan habang isang babaeng matanda naman ang nagtamo ng first degree burn.



Halos alas-8 ng gabi na nang ideneklarang fire under control ang sunog.



Nananawagan naman ng tulong ang mga nasunugan gaya ni Nicanor Pontaniel na naubos ang gamit.



“Dun po sa likod ang sunog, bale ang nalabas lang po yung ref lang, wala nang iba,” ani Pontaniel.



Sa covered court ng barangay pansamantalang nanunuluyan ang mga nasunugan.