SEOUL, SOUTH KOREA - Hindi akalain ni Gennie Kim, isa sa official correspondents ng TFC News sa South Korea na isa sa kanyang raket bilang translator sa bansang Korea ang magiging daan para masaksihan niya at maranasan niya mismo ang kauna-unahang party stampede sa Itaewon sa mahigit dalawampung taon na niyang paninirahan sa SoKor. Nagresulta ang nasabing stampede ng multiple casualties at injuries, karamihan sa mga nasawi at nasugatan, mga kabataan.

“Ngayon lang po ito nangyari in my 20 years na pagtira rito sa South Korea. Mga 10:00 pm po nasa Itaewon kami para sa isang trabaho bilang translator para sa isang Philippine local media na dumayo rito sa Korea,” kwento ni Gennie sa TFC News.

Isang bahagi ng Itaewon kung saan naganap ang stampede

Kapansin-pansin ang dagsa ng mga tao na dumalo sa Halloween party sa Itaewon noong October 29, 2022

Sa Facebook post na ito ni Gennie na isa ring kilalang DJ at kilalang lider at volunteer sa Filcom sa South Korea, bandang alas 10:15 ng gabi ng October 29, nasabi niya na:

“FYI: I was Not there to party.. I was there to work (news translator)

Swerte ako nakalabas at nakaaalis...

this will be my first and last to attend HALLOWEEN party in ITAEWON

Sobrang Takot...HINDI AKO MAKATULOG...

Right in front me the police performing CPR... to those people I can't forget”

(middle) Gennie Kim, TFC News South Korea correspondent

Habang nagaganap ang stampede, nasa Itaewon Street entrance naman sina Gennie at ilang mga katrabaho kung saan mga limang (5) metro lamang ang layo nila sa pinagmulan ng stampede.

“Sabi ko bakit may mga ambulance na dumarating...akala ko nga may away...kasi puro kabataan talaga ang lumahok sa Halloween party na ito...

Tapos nakita ko po mismo ang mga taong nakahandusay na...kahit lambot na lambot na yung teenager, pilit na nirerevive, sini-CPR ng mga rescuer,” pagbabahagi pa ni Gennie.

Naswertehan lamang ani Gennie na kaya lang siya nakaligtas kasama na ang kanyang mga katrabaho noong gabing iyon ay ang bahagi kung saan naganap ang stampede ay nasa kabila mula sa kanilang kinaroroonan.

Naipit din po kami...kasi kahit may mga nasawi na, nasugatan habang nagaganap ang stampede, patuloy ang pasok ng tao at pagpupumilit lumabas sa venue...kaya nahirapan po talaga rin akong huminga..nakaka-trauma. Naisip ko na, ito siguro yung naramdaman nung mga nasawing kabataan,” ani Gennie.

Ayon pa sa katrabahong Koreano ni Gennie, talagang hindi nakasanayan ng mga Koreano ang Halloween celebration o party at wala ito sa kanilang kultura. Pero dahil sa curiosity, lumabas ang mga teenager at nakilahok sa nasabing Halloween party. Makalipas ang halos tatlong taon ng istriktong social distancing na pinairal sa Korea, ngayon lamang nagluluwag paunti-unti ang restrictions kaya naman ang mga tao, sabik na lumahok sa mga party o in-person event.

Mga eksena sa Itaewon umaga ng October 30, 2022

Nagpalabas na rin ng abiso ang Embahada ng Pilipinas sa Korea ngayong October 30, 2022 na nagbibigay paalala sa mga kababayan na laging mag-ingat sa pakikilahok sa mga malalaking event.

Ayon pa sa Embahada, patuloy nilang minomonitor ang pangyayari at patuloy ang koordinasyon sa local authorities. Wala pang anumang balitang natatanggap ang Embahada kung may mga kababayang naapektuhan sa nasabing stampede.

Panawagan ng Embahada na sinumang Pilipino o may kilalang Pilipino na naapektuhan ng nasabing stampede ay maaaring makipag-ugnayan sa ahensiya:

Emergency Hotline +8210-9365-2312

Assistance-to-Nationals Hotline +8210-9263-8119

Para naman kay Gennie, isa itong paalala sa publiko na laging mag-ingat sa malalaking in-person event at laging isaalang-alang ang kaligtasan.

Itinuturing ngayon na isang national tragedy sa Korea ang nasabing halloween party stampede. Ayon na rin sa pinakahuling ulat mula sa local media, karamihan sa mga biktima o naapektuhan ng trahedya ay sampu hanggang dalawampung taong gulang. 151 ang nasawi habang 82 ang nasa kritikal na kondisyon.