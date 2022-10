Watch more News on iWantTFC

Umabot na sa lagpas 10,000 indibidwal ang inilikas sa iba’t ibang lugar sa Quezon City dahil sa pagbaha na dulot ng Bagyong Paeng.

Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, bagamat wala nang ulan, hindi nila basta-basta ibabalik muna ang mga residente sa kanilang mga tahanan hangga’t hindi pa ligtas ang sitwasyon.

Base naman sa report ng Quezon City government, as of 1 a.m., nasa 2,610 na pamilya o 10,012 na indibidwal ang nasa 32 na evacuation centers ngayon sa lungsod. Pinakamarami o higit 6,000 sa mga ito ang mula sa Barangay Silangan, Payatas, at Batasan Hills, sabi ng alkalde.

“No reported landslides, no reported washed away houses, no reported casualties, and no reported missing individuals,” sabi ni Belmonte sa panayam sa ABS-CBN News.

“Tomorrow morning we will have a briefing by 9 am at doon natin ide-decide kung magmo-mobilize or magde-deescalate na ang ating mga responders,” dagdag niya.

“Nagplano na slla beforehand. Actually we are quite confident naman na malalampasan natin lahat ng pagsubok.”

Binigyang-diin ni Belmonte ang health protocols para sa COVID-19 at ang pag-monitor ng health officials ng lungsod para sa posibleng kaso ng leptospirosis at dengue.

Binisita ng ABS-CBN News team ang isa sa mga evacuation centers ng lungsod sa Roxas District para kamustahin ang mga evacuees, na nahihirapan umano sa pagtulog dahil nababasa pa rin sila ng ulan sa kanilang mga tents.

Nasa 92 na pamilya o 278 na indibidwal ang nananatili sa General Roxas Elementary School sa naturang barangay sa kabila ng mataas na baha sa kani-kanilang lugar.

Namahagi na ng food packs at mainit na pagkain ang mga responders doon.

Bawal daw muna umuwi ang mga evacuees hangga’t walang clearance ng QC disaster risk reduction management office.