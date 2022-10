Binaha ang ilang bahagi ng Manila South Cemetery. Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News

MAYNILA — Matapos masara nang dalawang araw, bubuksan na ulit sa mga bibisita ngayong Lunes, bisperas ng Undas, ang dalawang pampublikong sementeryo sa lungsod ng Maynila.

Inanunsyo ito ng Manila Public Information Office ngayong Linggo sa kanilang Facebook page.

Susundin ang nauna nang inanunsyong oras na 5 a.m. hanggang 5 p.m.

Nadismaya ang ilang mga bisita sa Manila North Cemetery kaninang umaga matapos malaman pagdating na isinara pa rin ito sa ikalawang sunod na araw.

People continue to arrive at Manila North hoping to make the most of Sunday & the improved weather to visit their loved ones’ graves. Police advising them they cannot enter.



Many said they did not learn of the closure earlier. pic.twitter.com/l5DUTpTnIS — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) October 30, 2022

Nagbakasakali nang pumunta ang marami dahil sa mas gumandang panahon kumpara noong Sabado.

May dala nang mga bulaklak ang ilan at maging pagkain na pagsasaluhan sana sa loob.

Pero kuwento nila, hindi nila nalaman agad ang anunsyo.

Galing pang Rizal si Armando Pascual, na dadalaw sana sa puntod ng 18-anyos na anak na namatay nitong Hulyo.

“Wala namang abiso sa amin na ganito. Eh ang hanapbuhay ko nangangalakal lang. Eh pamasahe magkano po mula Antipolo tapos babalik na naman. Tapos sinarado nila. Paano naman ang mga tao dito?” sabi niya.

Ayon sa mga bumisita, bumuti naman ang lagay ng panahon kaya nakiusap na papasukin.

Nanghihinayang ang senior citizen na si Virginia Macaya na pumunta sana nang maaga para makaiwas sa dagsa ng mga tao.

“Bakit ganoon, ayaw kami papasukin? Gusto pa bukas, eh wala nang panahon bukas! Ngayon na lang sana pagkakataon tapos ayaw pa nila magpapasok. Sayang ang pamasahe, sayang ang pagod,” sabi niya.

Inabisuhan na lang sila ng mga pulis na bumalik na lang.

Cemetery management says trees and branches inside Manila North were felled by strong winds since Saturday, causing the closure to extend.



Workers are clearing the debris.



📸:Manila North Cemetery pic.twitter.com/7cWLAoNj71 — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) October 30, 2022

Paliwanag ni Roselle Castañeda, director ng Manila North Cemetery, marami kasing bumagsak na mga puno at sanga sa loob ng sementeryo noong bagyo kaya mapanganib pa umano ito sa mga dadalaw.

Naipon din ang baha sa maliliit na daanan at loobang parte ng sementeryo.

Simula umaga, patuloy ang clearing ng mga debris at dahon para mapaghandaan ang pagbubukas.

Sa Manila South Cemetery, maghapong pinagpuputol ang mga bumagsak na punong humambalang sa mga daanan

Multiple trees in Manila South Cemetery were damaged or felled by strong winds during #PaengPH’s onslaught.



📹:Manila South Cemetery pic.twitter.com/W4GorBrWV4 — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) October 30, 2022

Nilinis na rin ng mga caretaker gaya ni Regina Astrolabio ang mga inaalagaan nilang nitso.

“Malaking abala rin po sa amin ‘yong 2 araw na bumagyo, umulan. Siyempre wala hong napasok na dalaw kasi baha nga po. E mahirap naman papasukin ang mga dalaw nga naman kasi baha, delikado dito baka madulas sila,“ sabi niya.

Inaabangan din nila ang pagbabalik ng mga bisita makalipas ang 2 taon ng pagsasara sa sementeryo tuwing Undas.

Manila South Cemetery also removed stagnant flood water from inner roads of the cemetery. However, some other paths remain submerged. pic.twitter.com/q1fKojcz2u — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) October 30, 2022

Inaasahan ng pamunuan ng Manila North na aabutin ng 2 milyon ang bilang ng bisita sa Nobyembre 1.

Tiniyak nila ang kahandaan nila rito.

“‘Di naman po kami magli-limit. As is pa rin ang plan ng Manila North, kasama ang kapulisan. 'Yong plan namin noong una ganun din ang expectation namin sa bilang ng tao,” sabi ni Castañeda.

“Kung ‘di natin nasara ang sementeryo sana, makababawas po ‘yon sana sa bilang, pero tingin namin dadagsa ngayong tatlong araw, pero handa naman ang pamunuan ng Manila North," dagdag niya.

Muling pinaalala ng mga sementeryo na bawal pumasok ang mga batang hindi bakunado.

Mahigpit din ipatutupad ang pagsuot ng face masks sa loob.

Mag-aalok naman ng libreng sakay para sa mga matatanda, persons with disability, at mga buntis.