Magat Dam, muling nagpakawala ng tubig sa gitna ng Bagyong Paeng

RAMON, ISABELA — Nag-abiso na ang mga awtoridad sa mga nakatira malapit sa ilog ng Magat at mga mabababang lugar sa Cagayan Valley na maghanda at mag-ingat matapos magpakawala ng tubig ang Magat Dam.

Ngayong Linggo ng umaga, nagbukas ang NIA-MARIIS ng 7 radial gate para magpakawala ng tubig.

Aabot na sa 4,252 cubic meters per second o katumbas ng 21, 260 drums ng tubig ang papakawalan bandang alas-2 ng hapon.

Dahil dito, asahan umano ang pagtaas pa ng lebel ng mga ilog. Sa pagtaya, posibleng tumaas ng 3.15 meters ang lebel ng Cagayan River.

Ayon sa department head ng NIA-MARIIS na si Engr. Gileu Michael Dimoloy, magbubukas sila ng radial gate o magdadagdag ng opening kada 30 minuto.

Una nang nagbukas ng 2 gate ang Magat Dam nitong Sabado.

“Kasi nakita natin na ‘yung inflow natin 4,000 plus… para hindi na natin abutin ‘yung critical level ng ating dam so kailangan nating magbawas. Every 30 minutes ‘yung interval natin, para ‘yung paghahanda, paglikas, at pag-abiso natin sa mga tao malapit sa ilog. Iba kasi ‘yung impact kapag biglaan,” ani Dimoloy.

Sa datos ngayong alas-9 ng umaga ng Linggo, nasa 192.42 meters above sea level na ang antas ng tubig sa reservoir ng dam. Halos maabot na nito ang spilling level 193 meters above sea level.

Sabi ni Dimoloy, asahan na ang epekto ng pinakakawalang tubig gaya ng pagtaas ng lebel ng Magat River hanggang sa Cagayan River.

“May mga observation points kami. Dito sa may Aurora-Cabatuan Bridge ay tataas ng 1.5 meters ‘yung river natin. Dun sa Buntun, kung darating ‘yung tubig natin na 2,820 cms it will take mga 15-16 hours bago makarating dun is may epekto po siyang 0.53 meters na pagtaas sa level ng Cagayan River,” aniya.

“Kung may pagtaas po sa ating Cagayan River ay significant kasi alam naman natin na nagko-contribute na lahat ng mga tributaries natin… And anything na incremental na naidadagdag sa lebel ng tubig ay talagang nakakaapekto rin sa pagbaha," dagdag pa niya.

Nilinaw ni Dimoloy na inabisuhan na ng NIA-MARIIS ang mga lokal na pamahalaan at maging ang Office of Civil Defense sa Cagayan Valley region kaugnay ng pagpakakawala ng tubig.

Sa datos naman CDRRMO Tuguegarao City, umabot na sa critical level na 11 meters ang antas ng Cagayan River.

Nagpapatupad na ng forced evacuation ang pamahalaang lungsod sa mga residente sa mga bahaing lugar.

Sa huling tala, nasa 393 pamilya na kinabibilangan ng 1,514 indibidwal ang nasa evacuation center.

Ayon naman sa PDRRMO Cagayan, pitong bayan sa Cagayan ang nakararanas ng pagbaha dahil sa pag-ulan ng bagyong Paeng.

— Ulat ni Harris Julio