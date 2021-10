Unang Pinoy virtual stage play, hinangaan

DUBAI - Dahil sa pandemya, online na halos ang lahat. May online ordering, online banking, online dating, online medical consultation at marami pang iba.

Pero virtual stage play na napanood sa buong mundo, narinig niyo na ba?

Dahil walang live stage plays at sarado pa ang mga teatro, nagsama-sama ang isang grupo ng mga stage at TV actors, playwright at director mula sa Pilipinas, New Zealand, USA at UAE para mabuo ang “Ang Makalaya,” ang unang Filipino virtual stage play na nag-premiere online nitong Agosto.

Courtesy of Push the Wall Productions

Ang lead actor ay taga-Dubai. Kahit higit dalawang dekada na mula nang huling umarte sa entablado si Reginald Altera,solo siyang nag-make up, naghanda ng props, nag-costume at mag-isang ni-record ang kanyang parte sa play.

“It was so tough especially for me na nandito ako sa Dubai tapos ang mga ka-eksena ko nasa Pilipinas, technical team nasa US,nasa New Zealand tapos ang director and writer nasa Pilipinas,” paliwanag ni Altera, lead actor bilang si Talas.

Courtesy of Push the Wall Productions

Umikot ang dula sa kuwento ni Talas, isang bilanggo na malapit nang lumaya, nakilala niya sa loob ng bilangguan ang isang batang preso. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay ang kanyang alaala ng kanyang mahal na katipan na kanyang palagiang sinusulat sa kanyang talaarawan o diary.

“Dahil pandemya walang nakakaganap ngayon sa physical stage bakit hindi nalang nating gawin beyond the stage so naging virtual po ang aming pag-present,” sabi ni James Bernardo, fellow sa Push The Wall Productions, “Ang Makalaya” scriptwriter.

Hindi madali ang umarte sa isang virtual set, nakakapanibago at nasa iba-ibang lugar pa ang cast. Dahil sa teknikal na aspeto at mabusising pagpaplano ng lahat, umabot ng dalawang buwan ang preparasyon ng mga artista at staff mula sa Artistang Artlets ng UST, tanghalang Ateneo at ilang TV actors.

“Misyon po namin is really bigyan ng venue ang ating theater artists to showcase their talent in real time to a greater audience all over the world in order to uplift the lives of the Filipinos,” dagdag ni Bernardo. Bagama’t naging hadlang ang pandemya na maipakita ng mga artista sa teatro ang kanilang galing, nagkaroon naman sila ng global audience dahil sa virtual stage play. Sa hinaharap, muling gagawa ng isa pang virtual stage play ang Push The Wall Productions para suportahan naman ang mga magsasaka sa Pilipinas.

“One can give hope despite what’s happening, inspire to become an artist just go with the flow,” mensahe ni Altera.

