Pinoy motorcycle riders, umalma sa ipatutupad na parking fees sa Paris

PARIS - Pumalag ang Federation Francaise des Motards en Colore (FFMC) kasama ang ilang Pinoy motorcycle riders sa bagong ipatutupad na parking fee sa Paris sa susunod na taon.

Kung ngayon libre ang parking, magiging 3 Euros na kada oras ang singil sa implementasyon sa 2022. Nitong nakaraang lockdown, mas naging popular ang paggamit ng motorsiklo bilang transportasyon ng mga Pilipino lalo’t takot silang mahawa ng COVID-19 sa mga pampublikong sasakyan.

Ito rin ang gamit nila sa pagpasok sa trabaho, kaya umaaray ang ilang Pinoy.

“Nakikiisa po ako sa kanila para ipaglaban na hindi kami magbabayad kung saka-sakali. Marami po akong trabaho na medyo malayo ng kaunti kaya kailangan ko. Imbis na magme-metro ako magba-bus po ako. Medyo traffic kaya magmo-motor na lang ako. At least madali ko pang puntahan yung trabaho ko,” saad ni Elvis Bisaya, FFMC rider.

Nag ipon- ipon ang mga rallyista sa kahabaan ng Avenue Foch sa Paris at nagtatapos sa Gare Du Nord Station ang rally. Ayon sa organizer ng FFMC ang pagmo-motorsiklo ay bawas gastos sa ordinaryong commuter at bawas traffic din.

“We have a strike today with motorcycles because the mayor of Paris wants us to pay next year for all motorcycles, all bikes and we don’t want all that because we are very useful in Paris. We are very useful in towns with motorcycles because when you have motorcycles, you have less cars and the problem with more cars are traffic jams. (There’s) a lot of traffic jams in Paris”, sabi ni Isabel Lobre, FFMC organizer.

Umabot ng anim na libong motorsiklo ang lumahok sa manifestation mula sa iba’t ibang probinsya ng France.

Ang bagong parking fee ay isa lang sa mga bagong batas na ipatutupad sa Paris.

May bago ring batas tungkol sa tamang pagtatapon ng basura, kontra pag-iingay at wastong pag-park ng mga sasakyan.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa France, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.