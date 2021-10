Pilipinas, pwedeng maging Guest of Honor o GOH sa Frankfurt Book Fair 2025?

FRANKFURT – Katatapos lang ng taunang Frankfurt Book Fair o FBF, ang pinakamalaking book fair sa buong mundo kung saan dinadaluhan ito ng libo-libong publishing companies, authors, exhibitors at mga bisita mula sa higit 100 bansa.

Sinisikap ng Pilipinas na maging Guest of Honor o GOH sa FBF. Ano ba ang ibig sabihin nito?

Ang Guest of Honor status sa Frankfurt Book Fair ay malaking karangalan at oportunidad sa sinumang bansa. Magiging sentro kasi ng fair ang panitikan at kultura ng bansang mapipili. Isang special exhibition hall ang itatayo para sa GOH country, na layuning mai-bida nila ang kanilang mga obra sa panitikan.

Malaking tulong ito umano para makilala sa buong mundo ang book publishing industry ng bansa. Ang Canada ang napiling Guest of Honor country ngayong taon. Ang tanging ASEAN country na naging GOH ay ang Indonesia noong 2015.

PCG Frankfurt photo

Sa pagtatapos ng FBF noong Oktubre 24, inihayag ni Philippine Consul General to Frankfurt Evelyn Austria – Garcia, ang buong suporta ng PCG Frankfurt sa adhikaing makamit ng Pilipinas ang Guest of Honor status sa Frankfurt Book Fair sa 2025.

Magtutulungan umano ang PCG Frankfurt, National Book Development Board (NBDB) at kanilang parent agency ang Department of Education (DepEd) at opisina ni Deputy Speaker Loren Legarda upang matupad ito.

“The Philippine participation provides a good opportunity to showcase Filipino publishing/cultural luminaries in the world stage while proving the country’s relentless pursuit of GOH status in FBF,” pahayag ni Consul General Evelyn Austria - Garcia

Kasama sa mas maliit na delegasyon ng Pilipinas ngayong taon ang top publishers tulad ng 19th Avenida, Adarna House, Anvil Publishing, Ateneo de Manila University Press, Milfores Publishing, University of the Philippines Press, University of Santo Tomas Publishing House at Komiket.

Mga featured book sa Philippine stand na kinabibilangan ng mga paksa sa contemporary fiction, graphic novels, children’s literature, young adult literature, at non-fiction titles tungkol sa kultura, kasaysayan, at lutuin. (Images courtesy of NBDB)

Sa isang online event bago magsimula ang Frankfurt Book Fair noong October 12, 2021, sinabi ni Deputy Speaker Loren Legarda na kailangang taon-taon ang partisipasyon ng Pilipinas sa Frankfurt Book Fair kung nais nating makuha Guest of Honor country status.

File Photo courtesy of NBDB

"We need to sustain this presence and aim to be the Guest of Honor country at the FBF 2025, the earliest year available with no designated GOH yet," diin ni Legarda.

Dagdag pa ni Legarda: "Our presence in the Frankfurt Book Fair is a good opportunity for the Philippines not only to promote our publishing industry in the global arena but also to showcase the world-class talents of our Filipino writers and the gems of Filipino literature, espousing our rich culture and traditions.”

Tinawag na “Books Philippines: An Archipelago of Stories,” ang stand ng Pilipinas sa FBF 2021. Sentro ng exhibition ang mayamang oral at print literary heritage na Minana natin loob ng tatlong daang taong noong tayo’y kolonya pa ng Espanya.

Nagpakita rin ang NBDB ng samu’t-saring digital programs tungkol sa Filipino creative works.

Images courtesy of NBDB

1998 unang lumahok ang Pilipinas sa FBF, pero natigil noong 2001 dahil kulang sa suporta.

Taong 2015 na nang nakabalik ang Pilipinas sa FBF. Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Germany, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Sources: DFA website / NBDB press release