Pamaskong kanta para sa Kapamilya, handog ng TFC Correspondents

MANILA - Pag-asa sa harap ng kabundok na problema dulot ng pandemya ang handog na kanta ng TFC Correspondents ng Europe at Middle-East News Bureaus.

Pinamagatang "Kahit ngayong Pasko lang", inilalarawan ng kanta ang pinagdadaanang hirap ng mundo, ngunit sa kabila nito’y nawa’y manahanan ang malasakit at pagmamahalan para sa lahat.

Para sa mga kababayang naghihirap dulot ng pandemya, kaguluhan sa bansa at mga nakakaranas ng pang-aapi. Para sa TFC correspondents na sa kabila ng pandemya at kawalan ng prankisa ng Kapamilya network, patuloy pa ring naglilingkod sa kapwa Pilipino - para sa inyo ito.

Isinulat ni Raquel Bernal-Crisostomo, TFC Correspondent sa Brussels, Belgium ang lyrics at tono. Tinulungan siya ng professional musical arranger na si Jan Mihkkel Quila para mabuo ang kanta.

Naging inspirasyon ni Crisostomo ang mga nagdaang ABS-CBN Christmas IDs. Nito lang Hulyo, naisip niyang gumawa ng isang music video na kakantahin ng ilang TFC Correspondents sa Europe at Middle-East - kanta na lang ang kulang.

“Then it struck me when I realized the struggles we had to go through. May pandemya pero nagsho-shoot kami para makapagbalita, tapos walang franchise pero tuloy pa rin kami, may mga balitang inaatake ang mga journalists sa ‘Pinas. Unti-unting nabubuo ang letra sa isip ko kasabay ng tono.” kwento ni Raquel Bernal-Crisostomo, composer ng “Kahit ngayong Pasko lang”.

Sa kanyang byahe sa bus, unti-unting pumasok sa kanyang isipan ang mga salita, sinulat niya at pinagsama-sama hanggang nabuo ang lyrics ng kanta sa loob lang ng tatlong oras. Agad niya itong nirecord gamit ang kanyang iphone.

“I need my musical arranger dahil hindi ako marunong tumugtog ng kahit anong musical instruments. Sabi nga ng arranger ko, ngayon lang sya nakakilala ng taong nakakapag compose ng lyrics at tono na hindi marunong ng kahit anong musical instruments o hindi marunong magbasa ng nota.” dagdag ni Crisostomo.

Kalagitnaan ng Hulyo gawa na ang demo song, gamit ang backing track nirecord ni Crisostomo ang kanta gamit ng kanyang boses. Ngayong buo na ang kanta, inisip naman niya kung sino ang makakasama sa music video.

Pumayag agad maging parte ng line-up sina TFC Correspodents sa Germany, Orly delos Santos at Grace Pickert at si Cory de Jesus, TFC Correspondent sa Spain.

Sumama rin sa pag-record at nagpahiram ng kanilang boses ang mga TFC Correspondents na sina Wilma Mendoza (Greece), Rose Eclarinal (UK), Flor Catanus, Debbie Pangan, JP Aleta (Saudi Arabia) at Maxxy Santiago (Kuwait).

Makikita rin sa music video ang iba pang TFC correspondents na sina Sandra Sotelo at Spain Lucas (Spain), Vangie Rebot (Sweden), Maricel Burgonio (Italy), Jay at Rosemarie Menta (Denmark), Jessica Gross (Germany), Jofelle Tesorio (The Netherlands) Hector Pascua (Austria) Bong Agustinez (France) Ver Cuizon (Germany).

Sina Weng Timoteo (Turkey) at Roderrick Garcia (Ireland) ang nagbigay ng introduction sa unahan ng music video.

“I sent the instructions na sasabayan lang nila yung kanta or lip synch then i-record nila yung sarili nila. I also asked all corres na magsuot ng something na Christmas ang dating either in color red or green or gold at may Xmas background,”kwento ni Crisostomo.

Nagbigay naman videos ng ABS-CBN shutdown si Sonny Fernandez ng National Union of Journalist of the Philippines (NUJP) na ginamit sa unahan ng music video. Ang video editor naman na si Froilan Mark Roque ang nag-edit ng music video.

Ang Distrokid, nag-release ng kanta at nagdistribute sa Itunes, Apple Music, Amazon Music, Spotify, Tiktok, at iba pa.

“A beautiful song to get all the correspondents together and to intensify the cohesion. I also thank her for giving me the opportunity to do the Adlib and second voices.” sabi ni Grace Pickert, TFC correspondent sa Germany.

“Na excite ako dahil finally meron ng matatawag na parang Christmas station ID ng TFC Correspondents ng Middle East at EU”, sabi ni Orly delos Santos, TFC correspondent sa Germany.

“The Christmas song was timely. I'm happy and honored to be part of it. Let's hope and pray that this Christmas would bring smiles to the people inspite of the hurts and pains that this pandemic has brought to the whole world.” sabi ni Cory de Jesus, TFC correspondent sa France.

“The song speaks about positivity, hope and unity and the same message we would like to convey to the people around the world especially to our kababayans in the Philippines during this time of pandemic.”, sabi ni Florante Catanus, TFC correspondent sa Saudi Arabia.

“Nagkaroon ako ng oportunidad na maiparating ko sa ating mga kababayan Ang pagmamahal at pagljngap lalo na sa amin naalayo sa mga pamilya”, sabi ni Debbie Pangan, TFC correspondent sa Saudi Arabia.

Nitong October 15,nag-premier ang “Kahit ngayong Pasko lang” sa YouTube channel ni Crisostomo, ang Musiquel1970.

Bukod sa “Kahit ngayong Pasko lang”, si Crisostomo rin ang sumulat ng mga kantang “Heal Me” at “Should We” na mapapanood rin sa Musiquel1970 YouTube channel.

Balak rin nyang sumulat ng kanta tungkol sa Halalan 2022.

