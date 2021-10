Pagkain at telang Pinoy ibinida sa Asian Festival 2021 sa Geneva

GENEVA - Ibinida ng Philippine Permanent Mission to the United Nations at iba pang International Organizations sa Geneva, Switzerland ang kulturang Pilipino sa isang exhibit ng mga makukulay na tradisyunal na tela at mga palamuti sa katawan ng ating mga ninuno sa Luzon, Visayas at Mindanao sa Asian Festival 2021 na pinamagatang “Flavours of Asia.”

Geneva PM photo

Tampok din sa okasyon ang parada ng native costumes nitong October 20, 2021 sa World Intellectual Property Organization (WIPO) sa Geneva.

Sa Philippine booth, nakita ang replica ng Laguna Copperplate Inscription (LCI), na isang artifact na nadiskubre noong 1986.

Natikman din ng mga Swiss at iba pang bisita ang pagkaing Pinoy tulad ng maja blanca, cassava cake, sapin-sapin at biko.

Pinangunahan ng Philippine Permanent Mission, na suportado ni Ambassador Jocelyn Batoon-Garcia (ret.) ang Special Textile Exhibition na nagpakita ng mga tradisyunal na tela mula sa labing dalawang bansa sa Asya - Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, India, Indonesia, Iran, Malaysia, Pakistan, Pilipinas, Uzbekistan at Vietnam.

Geneva PM photo

Isang parada ng national costumes ang sumunod kung saan ipinakita ng Philippine representatives ang tradisyunal na terno at katutubong tela.

Mahigit 900 na mga bisita mula sa diplomatic corps, ang United Nations office, specialized agencies, international organizations, at Filipino community mula sa Geneva ang dumalo sa Festival.

Ang Asian Ambassadors’ Wives Association Geneva (AAWAG), sa pakikipagtulungan WIPO, ang nag-host ng event.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Switzerland, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: DFA website