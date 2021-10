Micro agrikabuhayan, inilunsad para sa mga balikbayan

SEOUL, KOREA -- Inilunsad ng Embahada ng Pilipinas sa Seoul ang kanilang kauna-unahang International Info Caravan na “Micro AgriKabuhayan para sa Balikbayan Program” sa pamamagitan ng webinar noong October 10, 2021. Ang proyekto ay bahagi ng programa ng Embahada na PEAK_Pinoy o “Promoting Entrepreneurship and Agribusiness to Filipinos in Korea” na nilahukan ng 170 registered participants.

“Hindi natin pwede pabayaan ang ating bagong bayani, lalo’t higit ngayong panahon ng pandemya. We created the Micro Agri-kabuhayan program to support OFWS, provide them alternative source of livelihood while promoting agriculture and agribusiness development in the country,” pahayag ni Agriculture Secretary William Dar sa webinar.

Ang programang Micro AgriKabuhayan ay bilang pagbibigay suporta sa mga OF o returning Filipinos mula Korea na interesadong magnegosyo o magkaroon ng kabuhayan sa sektor ng agrikultura mula sa pagtutulungan ng DA o Department of Agriculture at ng DOLE-OWWA o Department of Labor and Employment – Overseas Workers Welfare Administration.

Ipinagpasalamat naman ng OFW na si Ms. Ma Luz Robregado, Presidente ng Pinoy Investors in Korea ang ang mga programa ng Embahada tulad ng PEAK Pinoy webinars.

“We appreciate all the knowledge and services the government provides for OFWs like me. Marami po kaming natutunan, especially in starting our own agribusiness venture in the Philippines. Pangarap ng bawat OFW na katulad ko ang magkaroon ng sariling negosyo at alternative investment para sa aming mga pamilya sa Pilipinas” ani Robregado.

Ang PEAK Pinoy ay isang one-country program ng Embahada sa Seoul sa Korea sa pakikipagtulungan ng PAO-Seoul o Philippine Agriculture Office, PTIC-Seoul o Philippine Trade and Investment Center at POLO OWWA-Korea o Philippine Overseas Labor Office-Overseas Workers Welfare Administration na layong maihanda ang mga returning Filipino mula Korea para sa pagnenegosyo sa pagbabalik nila sa Pilipinas. Makatutulong ito sa kabuhayan ng mga balikbayan lalo na sa gitna ng pandemya.

Source: DFA