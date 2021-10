Mga Pinoy sa Kuwait nagtagisan ng galing sa Pinoy Arabia ME DJ Quest 2021

KUWAIT - Nagtagisan ng galing ang ilang mga Pinoy sa Kuwait na nangarap maging DJ sa isang DJ competition na inorganisa ng isang online Filipino community radio station sa Kuwait. Isang gaming center staff ang nanalo ng grand prize.

Tuwang-tuwa si Mark Neil Diaz o DJ Neil matapos siyang tanghaling grand prize winner sa Pinoy Arabia ME DJ Quest 2021 na inorganisa ng Pinoy Arabia ME, isang online Filipino community radio station sa Kuwait, tinalo niya ang iba pang 33 DJ questors.

"So yun, sa lahat po ng mga fans, sa mga solid na sumusuporta sa Pinoy Arabia ME maraming maraming maraming salamat po and God bless you all po and syempre abangan nyo ako sa Pinoy Arabia ME, todo ang saya dito, bida ka,Pinoy Arabia ME," sabi ni DJ Neil, grand winner ng Pinoy Arabia ME DJ Quest.

Tubong Lingayen, Pangasinan si DJ Neil at may tatlong taon nang nagtratarabaho sa isang gaming center sa Kuwait. Inabot sa kanya ni Philippine Ambassador to Kuwait Mohd. Noordin Pendosina Lomondot ang premyong KWD500 o P83,000 at isang round trip ticket papuntang Manila.

Runners-up naman sina DJ Julieciousa at DJ Rosie.

“So asahan niyo po ang aming paghahatid ng saya at aliw sa inyong lahat sa aming pagla-live, pagiging as part of Pinoy Arabia yun po, thank you," sabi ni Julie Ann Biasca, o DJ Julieciosa, first runner-up ng Pinoy Arabia ME DJ Quest 2021.

“Nagpapasalamat ako sa Pinoy Arabia kasi hindi lang sa competition na to but you gained a lot of friends at especially madami ako natutunan kung paano makisama at makihalubilo sa lahat ng mga tao regardless po kung anong status mo,” dagdag ni Rose Fe Hina-utan, “DJ Rosie”, Second runner-up, Pinoy Arabia ME DJ Quest 2021.

Tinanghal namang “Darling ng Masa” si DJ Papa Jeth at “Golden Voice Award si DJ Lover. Hindi naging hadlang ang pandemya para idaos ang kumpetisyon na nagtagal ng pitong buwan mula audition noong Pebrero, elimination hanggang grand finals nitong Oktubre.

Layon ng kumpetisyon na bigyan ng pagkakataon ang OFWs na ipakita ang kanilang talento.

“Maraming,salamat sa supporters ng Pinoy Arabia. Naitatag ang Pinoy Arabia sa layunin na makatulong at makabigay serbisyo sa ating mga kababayan lalo pa yong mga naho-homesick na kababayan natin,” sabi ni Ben Garcia, Co-Founder at GM ng Pinoy Arabia ME.

Kasabay ng awarding ceremony ang pagdiriwang ng ikaanim na anibersaryo ng Pinoy Arabia ME.

"Hindi lang dito sa Kuwait lumago ito at lumakas, tinangkilik ito ng buong GCC countries so, noong nasa Saudi Arabia ako naririnig ko ang Pinoy Arabia. Ganyan kasikat ang Pinoy Arabia, ngayon hindi lang GCC countries kundi Global na ang Pinoy Arabia Middle East dahil sa magagaling nating mga DJs sina Maxxy, si Ben at iba pang kasamahan ninyo,” sabi ni Mohd. Noordin Pendosina Lomondot, Ambassador, Philippine Embassy Kuwait.

"I would like to congratulate the 10 successful winners of the DJ Quest. I think this is the 6th Anniversary of Pinoy Arabia and I think before the end of the year you will celebrate the 7th Anniversary because this is a late celebration of the 6th anniversary,” sabi ni Nasser Mustafa, Labor Attache, Philippine Overseas Labor Office - Kuwait.

Itinatag noong October 2014 ang Pinoy Arabia ME, isang online Filipino community radio na binubuo ng OFW DJ volunteers.

“Abangan nyo po ang susunod na programa ng Pinoy Arabia ME, yan hindi lang sa pag radio DJ, marami pa pong pa contest ang Pinoy Arabia ME, Kaya maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Pinoy Arabia ME, todo ang saya dito bida ka," sabi ni Mark the Spark, Rakrakan presenter ng Pinoy Arabia ME.

“Asahan niyo po na ang Pinoy Arabia ay patuloy na maglilingkod, magpapasaya at mag di-discover ng new talents dito po sa Kuwait,” sabi ni Red, Red Hot List presenter ng Pinoy Arabia ME.

“Asahan nyo po na lagi kaming handang tumulong at magbigay ng impormasyon para sa lahat ng mga kababayan natin dito sa Kuwait,” sabi ni Kris, Dear Kris presenter ng Pinoy Arabia ME.

(Mula sa ulat ni Robert Bulquiren kasama si Maxxy Santiago sa Kuwait)