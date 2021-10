Kuwait back to normal na, paliparan full operation na

KUWAIT - Back to normal na ang Kuwait mula noong October 24, 2021. Inanunsyo ito ng Kuwait Council of Ministers matapos makamit ng Kuwait ang herd immunity.

Hindi na kailangang magsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Full operation na rin ang Kuwait International airport.

“All the government institutions, utilities and departments are implementing the health requirements and protocol in accordance to the directive of the Kuwait cabinet and we offer all the facilities and assistance to all the travellers in the full operation of the Kuwait International Airport,” sabi ni Engr. Mansour Al-Hashemi, Director of Operation Department ng Kuwait International Airport.

Isa si Clemerry Aranas sa mga natuwa sa pagbabalik ng full operation ng paliparan at iba pang pagluluwag.

“Masaya kami dito, kasi hindi na mandatory iyong pag-wear ng mask. Nakakahinga na kami ng maluwag pero nag-a-advise pa rin kami na mag-wear sila ng mask since close area ang airport. Hindi na rin kami masyadong kabado kung maapektuhan kami ng COVID kasi almost 90% na ang vaccinated dito sa Kuwait,” sabi ni Aranas, Passenger Service Agent ng Kuwait International Airport.

Nakahinga rin nang maluwag ang mga ibang Pilipino na nagtratrabaho sa airport lalo na’t marami ang natanggal sa trabaho noong nakaraang taon.

“Masaya na ngayon kasi bukas na iyong airport ng Kuwait. So masaya na ang lahat. At least wala nang worry at least ‘yong iba hindi na matatakot na mawalan sila ng trabaho,” sabi ni Luis Duigan, Store Manager ng TAF Kuwait Airport.

“Masaya na kami ngayon dito back to normal na ang Kuwait pwede na kami makapgbakasyon.” sabi ni Andrew Reyes, Sales Associate ng TAF Kuwait Airport.

Ngayong back to full operation na ang paliparan sa bansa, maraming mga Pinoy ang gusto sanang umuwi sa Pilipinas kaya lang napakamahal ng ticket. Dahil sa ipinapatupad na arrival quota ng IATF sa Pilipinas.

Kung ang palitan ay P166 kada isang Kuwaiti Dinar ang one-way ticket ngayon pauwi ng Pilipinas nagkakahalaga ng KWD 500 hanggang KWD 900 o P83,000 hanggang P149,400.

Kapag one-way special flight naman, KWD295 o P48,970. Kaya ang iba naghihintay na lang ng special flight o ‘di kaya sa susunod na taon na lang sila magbabakasyon.

Para sa mga distressed o stranded OFW na gustong umuwi handa naman silang tulungan ng Philippine Embassy o POLO-OWWA.

“Pumunta sila sa amin sa POLO. Tutulungan namin sila we will help them go home through the special flight,” sabi ni Nasser Mustafa, Labor Attache, Philippine Overseas Labor Office-Kuwait.

Umaasa ang mga Pinoy sa Kuwait na tuloy-tuloy na ang muling panumubalik ng normal na pamumuhay sa bansa at tuluyan nang magapi ang COVID-19 virus.

