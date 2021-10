Maaga pa lamang ay mahaba na ang pila sa labas ng isang mall sa Ermita, Maynila para makahabol sa huling araw ng voter's registration ngayong Oktubre 30, 2021.

MAYNILA— Madilim pa lang pumila na ang ilan na gustong makapagparehistro para maging botante sa Halalan 2022 ngayong huling araw na.

Karamihan nakaupo na sa sidewalk o sa gilid ng mga mall na naging satellite voter's registration site ng Comelec. May mga naglatag na rin para mahiga at matulog.

Karamihan sa mga sites ay 8 a.m. pa ang simula ng pagpaparehistro, pero 'yung ilan ay gabi pa ng Biyernes pumila at marami ang naghabol rin Sabado ng madaling araw pa lamang.

Ang musikerong si Gab Frias ang una sa pila sa isang mall sa Ermita, Maynila. Ayon sa kanya, ilang beses na siyang sumubok magparehistro pero laging inaabutan ng cutoff. Mahirap rin aniya pumila araw-araw kasi may trabaho rin siya.

"Hindi naman po talaga ako nag-buzzer beater for the last minute. Four attempts na po actually ako, palagi po ako na cucut-off."

Dagdag pa niya, "Mahirap naman po na gugugol ka ng mga 8-12 hours sa site tapos mawawalan ka ng trabaho, mawawalan ka ng kita."

Si Geronimo Caguioa naman, ilang beses na rin pumila. At ngayon pang-anim na siya sa pila kaya umaasa siya na pasok siya sa cut-off.

Ayon sa kanya, "300 lang daw last Wednesday, pang 301 ako. Di ako nakapasok kasi cutoff na sa 300." Dagdag pa niya, "Pabalik-balik ako dito, ngayon lang ako na swerte na makapasok kaya naabutan ako ng last day."

Marami pang mall sa Metro Manila ang dinagsa rin ng mga gustong magparehistro ngayong araw na nakaupo o natutulog lang muna sa labas ng mall.

Umaasa sila na makakahabol at mapabilang sa mga makakaboto sa darating na halalan.

Ayon nga kay Frias na ilang beses na pumila, "May tiyansa tayong magkaroon ng tunay na pagbabago, kasi meron tayo tiyansa na bumoto para sa tamang kandidato."

Sa Binangonan, Rizal, maaga rin pumila ang mga gustong humabol sa huling araw ng pagpaparehistro.

Si Teresita Montero, una sa pila dahil maaga. Ayon sa kanya, "Mahalaga po pagboto... para sa ikakabuti ng ating lipunan."

Si Roberto Tiocson naman 20 years na OFW sa Saudi Arabia at ngayon gusto niyang palitan ang registration address niya sa Pilipinas.

Sabi niya, "Karapatan natin 'yan bilang Pilipino. Kailangan natin iluklok ang nararapat. Alam mo naman panahon ngayon pera-pera lang usapin which hindi dapat nangyayari."

Pakiusap rin niya sa Comelec, sana mag extend pa dahil marami na ang pumila kagabi pa at baka di umabot sa cut-off.

"Sa tingin ko kailangan magdagdag pa ng ilang oras o panahon ang Comelec kasi kagabi pa kami rito alas 8 ng gabi nandito na kami pumipila na kami... Kailangan siguro extend ulit kahit isang linggo ulit para maubos ang pending na hindi pa rehistrado," aniya.

Nauna nang pinalawig ng Comelec ang deadline ng voter registration mula Sept. 30 matapos umapela ang marami na hindi nakapagparehistro dahil na rin sa mga restriction bunsod ng COVID-19.