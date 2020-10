Walang pagbabago sa PH quarantine classifications sa Nobyembre: IATF

Dumaraan sa bike lane ang isang nagbibisikleta sa Quezon City, Setyembre 23, 2020. Nananatili sa GCQ ang Metro Manila, kabilang ang anim pang lugar hanggang dulo ng Nobyembre.

MAYNILA— Hindi babaguhin ng gobyerno ang quarantine classifications sa buong bansa sa Nobyembre, ayon sa COVID-19 pandemic task force.

Ibig sabihin, mananatili sa general community quarantine (GCQ) ang Metro Manila - episentro ng coronavirus disease outbreak - at anim pang mga lugar hanggang Nobyembre 30.

Bukod sa Metro Manila, nasa GCQ rin ang Batangas, Iloilo City, Bacolod City, Tacloban City, Iligan City, at ang probinsiya ng Lanao Del Sur.

Ang lahat ng hindi nabanggit, nasa modified GCQ - ang pinakamaluwag sa 4 quarantine classifications ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng sakit.

Maaalalang inanunsiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang quarantine classifications noong Lunes, pero binigyan pa nang hanggang Huwebes, Oktubre 29, ang mga LGU para umapela.

Inaprubahan din ng IATF ang isang COVID-19 immunization program management organizational structure bilang paghahanda sa bakuna kontra sa sakit.

"Ito po’y pamumunuan ng Department of Health at kabahagi rin po ng kinatawan nito ang iba’t ibang ahensya ng gobyerno. Ito pong COVID-19 immunization Program Management Organizational Structure ay mapapasailalim [sa] National Task Force on COVID-19. Inatasan po na magpulong sa lalong mabilis na panahon itong bagong kinatawan," ani Roque.

Inaprubahan din ng IATF ang pagpapatuloy ng face-to-face classes sa clinical program ng University of the Philippines College of Medicine.

Gaganapin aniya ito sa UP- Philippine General Hospital at magiging exception sa itinakdang guidelines ng IATF.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News