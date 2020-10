Personal na mini van ng guro sa Sultan Kudarat, ginawang mobile classroom

MAYNILA - Isang guro sa pampublikong paaralan sa Tacurong, Sultan Kudarat ang nakahanap ng paraan para makatulong sa mga mag-aaral na maitawid ang distance learning ngayong panahong may COVID-19 pandemic.

Ayon kay teacher Riza Velasco, ginagamit niya ang personal na mini van bilang School Express Mobile Classroom.

Bukod sa educational materials, laman din ng kaniyang van na ginawang classroom ang temperature scanner, alcohol, at iba pang gamit sa online class tulad ng headsets at speakers.

“Intensiyon kong bumili ng mini van para 'pag may mga activities kami at least po magagamit 'yung sasakyan o kapag minsan 'pag dadaan may mga batang naglalakad so papasakayin hanggang sa naisip ko na lang na why not gawin kong mobile classroom na lang?” pahayag ni Velasco.

Kuwento ni Velasco sa TeleRadyo Biyernes ng umaga na may mga estudyante sila sa malalayong lugar sa loob lang din ng siyudad na nahihirapan sa paggamit ng printed modules kahit pa may handang video lessons para mas maintindihan nila ang leksiyon.

“Para mas matulungan namin ang mga batang medyo may difficulty in learning, why not since may connection naman kami over the phone o messenger, Facebook, tawag o text lang kung anong particular topic na hindi nila alam and then ako na pumupunta sa place nila,” sabi niya.

May dala na rin siya sa van na lamesa at mga upuan para sa mga estudyanteng naka-schedule na turuan.

“Very effective po talaga. Wala pong limit kasi andoon ka. Kung sa school dapat 'yung time mo let’s say 1 hour lang klase, pag umabot na time mo end ka na. 'Pag nasa mobile classroom ka kahit abot ka pa ng 2 hours kung gusto pa nilang matuto OK lang,” sabi niya.

Dagdag niya na nililimitahan niya ang tuturuang estudyante sa dalawa para matiyak pa rin na may physical distancing.

“Hindi siya puwede 'yung maramihan pero ok lang kasi may schedule naman po,” sabi niya.

Bukas naman ang guro na tumanggap ng anumang tulong para sa kaniyang mag epektibong pagtuturo gamit ang mobile classroom. Sa nais na tumulong, makipag-ugnayan lamang sa kaniya sa mobile number na 09173329472.