'Panibagong dagok': Bayan na tinamaan ni Quinta naghahanda na kay Bagyong Rolly

Outrigger boats washed up along the shore of Barangay Masaging, Municipality of Naujan, Oriental Mindoro in this photo taken at 8AM, after Typhoon Quinta made landfall in the province on Monday morning, October 26, 2020. Photo courtesy of Gheymark Fabellon

MAYNILA - Hindi pa man nakakabangon sa epektong iniwan ng bagyong Quinta ay muling naghahanda ang bayan ng Naujan sa Oriental Mindoro sa posibleng pananalasa ng isa pang sama ng panahon.

Ayon kay Mayor Mark Marcos, patuloy silang naka-monitor sa pagdating ng bagyong Rolly habang kasalukuyan namang nagsasagawa ng rehabilitation efforts at balidasyon sa mga nasirang bahay, pananim at mga bangka.

“Ito po ang nakakalungkot. Ang dasal po natin ito po lumihis o kung kayang matunaw, matunaw dahil panibagong dagok dala nito sa ating mga kababayan. Sana hindi na makapaminsala pa,” pahayag ni Marcos sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga.

Tuloy rin aniya ang koordinasyon nila sa mga barangay na na-isolate dahil sa bagyong Quinta nang agad na mabigyan ng tulong pinansiyal habang hindi pa dumarating ang isa pang bagyo.

Ayon sa weather bureau PAGASA, inaasahang magla-landfall ang Typhoon Rolly sa pagitan ng Central Luzon at Quezon province sa Linggo ng gabi o Lunes ng umaga.

Nagdeklara na ng state of calamity ang buong probinsiya, pero ayon sa alkalde, hiniling din nila at nagpasa naman ng rekomendasyon ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa Sangguniang Bayan para sa hawalay na deklarasyon.

Sa inisyal na tala ng bayan, higit 800 mga bahay ang nasira ng bagyo, lampas din 5,000 ang partially damaged na mga tirahan habang 455 na mga bangkang pangingisda ang nawasak din sa bagyo.

Tinatayang nasa P28 milyon naman ang danyos na sinapit sa imprastruktura at P110 milyon naman sa sektor ng agrikultura.

Samantala, napag-bigyan naman umano ang hiling ng bayan na magkaroon muna ng moratorium sa pagdating ng mga stranded na residente at overseas Filipino workers.

“Dahil wala po kaming maapaglagyang barangay isolation unit dahil ito po ay ginagamit natin para takbuhan ng ating mamamayan,” sabi niya.

Magtatagal ang moratorium hanggang Nobyembre 11, dagdag ng alkalde.