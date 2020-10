Maluwag na travel protocols, mga inuman, sanhi ng pag-triple ng kaso ng COVID-19 sa Iriga

IRIGA CITY, Camarines Sur —Isinailalim sa 14-day lockdown ng lokal na pamahalaan ng Iriga City sa Camarines Sur ang mga kalye ng Calcedonia at Emerald sa Barangay San Nicolas dahil mahigit 30 residente rito ang nag-positibo sa COVID-19.

Sa dami nila, sinang-ayunan ng regional Inter-agency Task Force ang pasya ng City Incident Management Team na manatiling naka-home quarantine at hindi na ilipat sa isolation unit ng lungsod at lalawigan ang mga pasyente dahil halos puno na rin ang mga ito.

Ayon kay Iriga Mayor Madel Alfelor, karamihan sa mga nag-positibo sa sakit ay kaanak, ka-trabaho, at kakilala ng punong barangay na nahawaan ng anak na galing sa labas ng lungsod.

Ngayong Oktubre lang, halos triple ang itinaas ng bilang ng dinapuan ng COVID-19 sa lungsod; at nasa mahigit 100 na ito, kung saan 70 rito ay active cases.

Madadagdagan pa umano ito sa susunod na mga araw pero asahang mako-contain na ang sakit sa sunod na linggo.

Tingin ng alkalde, tumaas ang kaso ng sakit sa kanilang lungsod nang ipatupad ang mas maluwag na travel protocols ngayong new normal.

“Di ta na po maiwasan a local transmission, di na po namo kamo mapo-proteksyunan, pigpaparasabihan na po an namo kamo na inopen na kan national government, uda na eh, they are all allowed to come in, LSI are allowed to come in, APORS are all allowed to come and go, agko nagtatrabaho sa ibang lugar, sadi nagtatrabaho nainfection siguro sadto ibang lugar, baka nag-shopping, nag-iyan kin sari,” dagdag ng alkalde.

(Hindi na natin maiiwasan ang local transmission, di na namin kayo mapo-proteksyunan, pinaalalahanan na naming kayo na inopen na ng national government, wala na eh, they are all allowed to come in, LSI are allowed to come in. APORs are all allowed to come and go. Meron nagtatrabaho sa ibang lugar, dito nagtatrabaho, nainfection siguro doon sa ibang lugar, baka nag-shopping, nagpunta kung saan-saan.)

Pero mas naniniwala ang opisyal na pag-labag ng ilan sa liquor ban at asymptomatic na Authorized Persons Outside Residence (APOR) ang sanhi ng pag-dami ng COVID-19 sa Iriga.

“Baydon ninyo, galin ibang lugar nagraot su pagmate nag-iyan sadi Iriga naka-umaliw sa 20 mig-30, tadi na na naman, agko na naman sa ibang lugar, naka-umaliw sa 10, naumaliwan naman po su mga pamilya nira. So su pamilya nira, amo naman po naka-lockdown. Ngowan agko naman kita usad na problem, nag-positive, positive naman su usad ta su agom nagpositive nakipag-inuman, su nakipag-inuman naman di chances are adtong kainuman positive naman so local transmission, hopefully don’t blame us, di namo kamo nababantayan everytime, mig-inom kamo, its your call not ours,”giit ng opisyal.

(Tingnan niyo, galing ibang lugar, sumama ang pakiramdam, umuwi sa Iriga, nakahawa ng 20-30 na tao. Eto naman, meron sa ibang lugar, nakahawa ng 10, nahawaan ang kapamilya. Yung pamilya nila, yun naman naka-lockdown. Ngayon meron na naman tayong problema, uminom, nagpositive, nagpositive yung asawa, chances are, yung kainuman niya positive na rin. So local transmission, hopefully don’t blame us, ‘di namin kayo mababantayan everytime, iinom kayo, it’s your call not ours.)

Bagama’t nakararamdam na umano ng "COVID fatigue" ang ilang frontliners ng Iriga, tuloy pa rin sila sa kanilang gawain lalo na ngayong may sama ng panahon.

Apela ng alkalde sa publiko, sundin ang quarantine protocols at minimum health standards.

Buhos ngayon ang tulong mula sa iba’t ibang sektor para mapabagal ang transmission ng coronavirus sa lungsod.

Nagbigay ang Department of the Interior and Local Government ng 1,500 piraso ng hazmat suit, kahon-kahong surgical face masks at swab testing kits para magamit sa pinaigting na contract tracing ng LGU.

Gumagastos ang LGU ng P4,300 sa bawat swab test sa isang pasyente na ipinasusuri sa isang pribadong COVID-19 testing lab sa Metro Manila.

Watch more in iWantTFC

- ulat ni Jonathan Magistrado