Lingkod Kapamilya: Coastal barangays sa Mabini, Batangas hinatiran ng tulong

Bilang pag-agapay, nagdala ang ABS-CBN ng relief goods at mga damit sa mga coastal barangay ng Bulacan, San Teodoro, Calamias, Bagalangit, at Mainit sa bayan ng Mabini. ABS-CBN News

MAYNILA - Suwerteng hindi inabot ng bulto-bultong batong dala ng higanteng alon ang bahay ni Teodolfo Luzon sa Barangay Mabait sa Mabini, Batangas sa kasagsagan ng bagyong Quinta.

"Sabi ng tagarito, 'Tiyo, umakyat na kayo delikado na kayo, ako'y

nakatingin sa dagat, mas mataas pa sa niyog ang alon,'" ani Luzon.

Problema ngayon ng ilang residente kung paano muling bubuuin ang kanilang bahay na sinira ng bagyong Quinta, lalo’t wala nang regular na hanapbuhay ang marami sa kanila dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

"Kaliit ng kita din, kulang kung tutuusin... Wala naman sa plano, wala ring malipatan dahil mahal lumipat," pahayag ng residenteng si Norma Sutiro.

Watch more in iWantTFC

"Puro bato" ang iniwan ng pagtama ng malaking alon, ayon sa konsehal ng barangay na si Petronio Belen.

"Mataas rin po ang sea wall, ayan ngayon ang nangyari, inalis lahat ng alon at puro bato ang iniwan at buhangin, 'yung layo ng basketball court namin, ito ang kanyang board at ring, nagkasira-sira, dinala ng hangin," ani Belen.

Umeekstra namang tagalinis ng isang eskuwelahan si Emiliana Casa-Cuya matapos matigil sa trabaho bilang bangkero ang mister, mula noong pumutok ang bulkang Taal noong Enero.

"'Yung mister ko dati... Sabado at Linggo, pag Lunes, may kita na, ngayon talaga wala. Sana sa susunod na taon medyo maganda-ganda na," ani Casa-Cuya.

Pero hindi pa natatapos ang kanilang kalbaryo—dahil habang pinaghahandaan nila ang bagyong Rolly ay niyanig sila ng magnitude 5 na lindol.

Bilang pag-agapay, nagdala ang ABS-CBN ng relief goods at mga damit sa mga coastal barangay ng Bulacan, San Teodoro, Calamias, Bagalangit, at Mainit sa bayan ng Mabini.

"Patong-patong na po ang nararanasan namin dito sa Mabini, Batangas… Kita niyo naman kung gaano ang pagtanggap ng mamamayan, dahil talagang ang pagkaing pang-araw-araw problema," ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer nilang si Boyet Arago.

Nagpapasalamat ang mga residente na kahit papaano’y naibsan ang kanilang dinaranas na hirap sa tulong ng mga mabubuting-loob.

— Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News