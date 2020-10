ALAMIN: Proseso ng imbestigasyon vs Marichu Mauro, ang nanggulping envoy

Watch more in iWantTFC



MAYNILA — Nakabalik na sa Pilipinas at nasa South Cotabato na ang 51 anyos Pinay maid na nakuhanan sa camera na sinasaktan ni Philippine ambassador to Brazil Marichu Mauro.

Ayon kay Sen. Juan Miguel Zubiri na nakipag-ugnayan sa biktima, handa itong isambulat ang kaniyang nalalaman sa tamang pagkakataon at pagkatapos makapagpahinga.

Maaalalang kalat na sa buong mundo ang mga CCTV footage sa loob ng diplomatic residence sa Brazil kung saan kita ang madalas na panggugulpi ni Mauro sa Pinay helper.

Ito rin ang dahilan kaya pinabalik na sa Pilipinas ang envoy at pinagpapaliwanag.

Sa imbestigasyon, lumabas na isinama ni Mauro ang kasambahay nang ma-assign ito sa Brazil noong 2018.

"I understand that she's also been with the family of ambassador Mauro for quite some time, going decades. So they must have known each other for quite some time," ani Department of Foreign Affairs (DFA) Undersecretary Eduardo Malaya.

Binuo na ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang fact-finding team, kabilang dito ang mga sumusunod:

Consul General Ezzedin H. Tago (Sydney, Australia)

Ambassador Jaime Victor B. Ledda (The Netherlands)

Ambassador Narciso T. Castañeda (Oman)

Atty. Ihna Alyssa Marie Santos (Foreign Service Officer 4)



Paliwanag ni Locsin, ang Human Resources Management Office ng DFA ang magsasagawa ng paunang imbestigasyon.



Kung may batayan ang kaso, maglalabas si Locsin ng formal charge na ihahanda ng Office of Treaties and Legal Affairs.



Dahil inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang imbestigasyon, bubuuin ang hearing panel na siyang magbibigay ng report sa Board of Foreign Service Administration.



Dadaan ito sa kalihim ng DFA na siyang magbibigay ng rekomendasyon sa pangulo ukol sa magiging hakbang laban kay Mauro.

Binigyan ang DFA ng 15 araw para makapagbigay ng report sa Presidential Management Staff.



Ang DFA na ang tumayong complainant laban kay Mauro at nangako ng hustisya para sa inabusong kasambahay.



Ayon kay Locsin, pinadalhan na ng pinansiyal na tulong na P200,000 ang kasambahay at inaalok na rin counseling.



—Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News