'Preemptive release': Magat Dam nagpakawala ng tubig

Magat Dam. Handout/file

Bandang alas-8 ng umaga ngayong Sabado, binuksan na ang isang radial gate ng Magat Dam para magpakawala ng tubig.

Ayon kay Engr. Gileu Michael Dimoloy, department manager ng NIA-MARIIS, nasa 186 cubic meter per second o katumbas ng 930 drums ng tubig ang inisyal na pinakawalan.

Mas mababa ito sa naunang abiso noong Biyernes na 200 cms na tubig ang papakawalan.

“Initial release ito, pre-emptive. So, minomonitor pa natin kung gaano ‘yung intensity ng tubig sa watershed natin. Kung lalakas yung mga pag-ulan, talagang magdadagdag tayo,” ani Dimoloy.

Nagkaroon na rin ng bahagyang pagtaas ang lebel ng tubig sa reservoir ng dam. Sa huling datos, nasa 187.04 meters above sea level ang lebel ng tubig sa reservoir kumpara sa mahigit 186 meters above sea level sa nakalipas na mga araw.

“Matindi ang inflow natin from upstream kasi malalakas na ang ulan kahapon. May mga pag-ulan pa, kaya we expect more inflow coming in to our reservoir,” sabi ni Engr. Carlo Ablan na general manager ng Dam and Reservoir Division.

Posibleng madagdagan ang pinakakawalang tubig depende sa lakas ng ulan at dami ng tubig na bababa sa reservoir ng dam mula sa watershed areas nito.

Wala pa naman inaasahang agaran at matinding epekto ang pinakakawalang tubig sa Magat River, ayon pa kay Dimoloy.

Pero ibayong paghahanda at pag-iingat pa rin ang payo ng NIA-MARIIS sa mga residente na nakatira malapit sa ilog. Pinapayuhan din sila na iwasan ang pagpunta sa tabing ilog at pagpastol ng mga alagang hayop doon.

“Yung 186 cms, maliit lang ang epekto,” ani Dimoloy.



“Nasapawan na ang mga bridge natin doon, e hindi pa tayo nagpapakawala. Sa Cabagan, nandiyan na ‘yung malalaking ilog gaya ng Pinacanauan Grande galing dito sa Ilagan River, halos dun na ‘yung meeting (point) ng Mga tributaries, then next na ‘yung Buntun,” ani Dimoloy.

Sa tala ng PDRRMO Isabela, limang tulay ang hindi na madaanan matapos na masapawan ng tubig sa pagtaas ng lebel ng mga ilog bunsod ng patuloy na pag-ulan.

Kabilang sa mga hindi madaanan na tulay ang Baculud bridge at Cabisera 8 bridge sa Ilagan City, Cabagan-Sta. Maria bridge, Cabagan-Sto. Tomas o Cansan-Bagutari Bridge at Alicaocao bridge sa Cauayan City.

“Dito sa Alicaocao, Cauayan ang tubig noon galing sa dito sa Quirino and some part of Isabela sa Jones, San Agustin, ‘yun ang tributaries,” ani Dimoloy.

Sa datos naman ng CDRRMO Tuguegarao City, umabot na sa 6.1 meters ang lebel ng tubig ng Cagayan River sa metering station nito sa Buntun Bridge. Ilang metro na lang bago nito maabot ang warning level na 8 meters habang ang critical level nito ay nasa 11 meters.

“Almost 20 ang tributaries (ng Cagayan River). Kung mayroon tayong 15,000 cubic meters dun, e sa atin nasa 500 cubic meters lang, talagang napakaliit ng contribution ng Magat dam,” dagdag pa ni Dimoloy.

Sa ngayon, sarado na rin ang Capatan Overflow Bridge sa Tuguegarao City matapos malubog sa tubig dahil sa pag-apaw ng ilog doon. — Ulat ni Harris Julio