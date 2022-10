PCG Jeddah tinulungang makauwi 19 distressed OFWs

JEDDAH - Natulungang makauwi ng konsulado ng Pilipinas sa Jeddah, Saudi Arabia ang 19 distressed Overseas Filipino Workers (OFWs).

Kabilang sa mga nakauwi noong October 15, 2022 ang mga runaway sa Bahay Kalinga shelter at isang menor de edad. Inasikaso ng konsulado ang immigration clearance at exit visas ng mga undocumented OFWs sa Saudi Arabia na ang halos lahat sa kanila ay expired na ang kanilang residence permits at may huroob (runaway) cases.

Jeddah PCG photo

Isa sa repatriate ang na-rescue mula sa kanyang employer dahil sa isang consular mobile mission na isinagawa ng konsulado sa labas ng Jeddah noong nakaraang buwan.

Sa tulong ng Philippine Overseas Labor Office at ng Overseas Workers Welfare Administration (POLO-OWWA) maayos na kinausap nila ang employer ng OFW para maibigay ang kanyang unpaid salaries, mga benepisyo at final exit visa.

Jeddah PCG photo

Pansamantala siyang tumuloy sa Bahay Kalinga shelter bago siya napauwi sa Pilipinas. Halos lahat sa kanila ay walang kakayahang bumili ng sariling ticket para makauwi ng Pilipinas. Karamihan ay mga undocumented workers na nagtratrabaho ng part time sa Saudi para may maipadalang pera sa Pilipinas.

Mas naghigpit pa ang Saudi government ngayon sa mga overstaying o may expired residence permits para mabawasan ang illegal migrants sa kanilang bansa.

Patuloy namang tutulungan ng konsulado ang mga OFW na nangangailangan ng tulong.

Jeddah PCG photo

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Saudi Arabia, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.