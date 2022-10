Mga libro mula Pilipinas, bumida sa Frankfurt Book Fair

FRANKFURT - Pinagkaguluhan at tinangkilik ng iba-ibang foreign publishers ang mahigit na dalawandaang libro na itinampok ng Pilipinas sa pinakamalaking book fair sa buong mundo na ginanap sa Frankfurt, Germany kamakailan.

Ikinagulat ng Philippine publishers ang napakainit na pagtanggap ng foreign publishers sa mga librong bitbit ng National Book Development Board (NBDB) at konsulado ng Pilipinas sa Frankfurt.

Laman ng mga libro ang iba-ibang genres, mula sa babasahing pambata, para young adults, horror at comedy.

“Dito ninyo po mamamalas ang kaluluwa ng Pilipinas, so if you want to put your pulse on the Filipino society, the Frankfurt bookfair is the first place to know to be “Marites” about what's happening in the Philippines,” sabi ni Consul-General Marie Yvette Banzon-Abalos, Philippine Consulate Frankfurt.

Malaki ang nakikitang potensyal at interes sa Philippine books ng global market.

“No doubt that the books from the Philippines will travel across the globe,” sabi ni Prashant Pathak, publisher ng Wonder House books.

Agaw-pansin din ang mga topic tungkol sa aswang, manananggal at LGBTQI+ Gaya ng comic book superheroine na Zsazsa Zaturnnah, tampok si Carlo Vergara.

Bumida rin sa book fair ang mga libro ng kasaysayan tungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang epekto ng pananakop ng mga Hapon at Moro warriors.

Umaasa ang NBDB-Philippines na sa pamamagitan ng Frankfurt book fair, mas lalo pang lalaganap at makakabasa ng Filipino books sa international bookstores, retail shops, at libraries sa buong mundo.

Pangarap din nilang maisalin ang mga librong Pilipino sa ibang wika.

"To get distribution, we want to see our books in all of your libraries and other retail spaces as well, we want our rights to be picked up, yung lamang ng libro is the content and that content will be translated in so many things,” sabi ni Charisse Tugade, NBDB representative.

Ayon kay Jürgen Boos, CEO ng Frankfurt Book Fair, tinatayang may 90,000 ang bumisita sa 3-day event.

