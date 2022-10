Mangrove planting isinagawa sa ika-48 anibersaryo ng PH-UAE bilateral ties

ABU DHABI - Isang joint mangrove planting ang isinagawa ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi, United Arab Emirates at Environment Agency Abu Dhabi (EAD) noong October 12, 2022 bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-48 anibersaryo ng Philippine-UAE bilateral relations ngayong taon.

Pinangunahan ni Philippine Ambassador to the United Arab Emirates Hjayceelyn Quintana at Environment Agency Abu Dhabi (EAD) Secretary General Dr. Shaikha Al Dhaheri ang pagtatanim ng mga bakawan (mangroves) sa Jubail Mangrove Park kasama ang 48 na miyembro ng Filipino community mula sa pitong emirates (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah at Fujairah).

Napili ng dalawang bansa ang mangrove planting para maihatid ang kamalayan ukol sa environment preservation at panganib ng climate change, bagay na napapanahon dahil host ng COP28 Climate Change conference ang UAE sa susunod na taon.

Isa ang Pilipinas sa may mayamang biodiversity hotspots sa mundo na may samu't saring plant at animal species, ngunit tulad ng ibang mga lugar, nararanasan na rin ng bansa ang epekto ng climate change.

"Filipinos have been an integral part of the UAE's history and journey to modernity and prosperity for the last 48 years. In planting these mangroves, we are sowing the seeds that will secure for the next generation of Filipinos and Emiratis a bright, prosperous, and environment-friendly future!" sabi ni Quintana.

Pinasalamatan ni Dr. Al Dhaheri ang Filipino community para sa kanilang suporta sa UAE na makapagtanim ng 100 million mangrove trees bago ang taong 2030.

Kasama sa mga sumuporta sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi at Consulate General sa Dubai sa planting ceremony ang Filipino community organizations tulad ng Order of the Knights of Rizal-Abu Dhabi (OKOR-Abu Dhabi), Filipino Social Club (FilSOC) at United Filipinos of the 21st Century.

Tumulong din ang Philippines Partnership Circle (PhilPAC), Islamic Affairs and Charitable Department ng Dubai government.

