MANILA — Libo-libong residente ng Metro Manila ang nagtungo sa mga evacuation center dahil sa pagbaha at ulan na dulot ng bagyong Paeng, Sabado.

Sa Quezon City, umabot na sa 6,601 indibidwal ang inilikas mula sa iba’t ibang lugar sa lungsod nitong hapon dahil sa mga pagbaha.

Ayon kay Peachy De Leon, tagapagsalita ng Disaster Risk Reduction and Monitoring Office ng lungsod, umakyat na rin sa 21 ang evacuation centers ang binuksan para sa apektadong residente ng mga barangay Bagong Silangan, Roxas, Pasong Tamo, Apolonio, at Tatalon, alas-6 ng gabi.

Inaasahan din nila na tataas pa ang bilang ng mga apektadong residente sa Quezon City lalo na’t papalapit ang bagyo sa Metro Manila.

Namahagi na ng hot meals sa mga evacuation centers at gamot para sa mga apektado ng bagyo.

“[May] medicine para sa anti-leptospirosis at may mga first aid sa mga nasugatan hygiene kit and water most requested. So far okay naman ang mga evacuation centers,” ani De Leon sa isang interview.

“Ang ginagawa ng city health, kapag may symptoms ng cough and cold, bigyan ng kahit isang room para kahit may isolation, tatanggalin sila sa evacuation center, dadalhin sila sa barangay,” dagdag niya.

Samantala, umakyat na sa 167 na pamilya o 607 na indibidwal ang lumikas mula sa Barangay 649 Zone 68 sa lungsod ng Maynila.

Ayon kay Rio Pangan ng Manila Department of Social Welfare (MDSW), sinimulan nila mag-preemptive evacuation sa mga bahay malapit sa Manila Bay nitong hapon.

Anila, inaasahan nila na makakaranas ng high tide alas-7 ng gabi kaya mas minabuti nila ilikas ang mga residente, partikular sa harap ng Manila Bay.

Ayon sa ilang evacuees na nakausap ng ABS-CBN News team, gawa sa yero lamang ang bahay nila kaya pinili rin sumilong muna sa Baseco Evacuation Center nang nalaman na signal no. 3 ang bagyo para makaiwas sa aksidente.

Ayon sa MDSW, patuloy ang kanilang pag evacuate sa mga residente. Binuksan na rin nila ang President Corazon C. Aquino High School bilang evacuation center.

Ilang bahagi din ng Baseco compound ang nakaranas ng gutter deep flood. Ganon din sa ibang parte ng Maynila tulad sa kahabaan ng Kalaw.

Sa San Juan City, nasa 26 pamilya o 64 na indibidwal ang inilikas dahil sa banta ng baha.

Mula sila sa mga barangay ng Balong-bato at Batis na maaaring maapektuhan sakaling umapaw ang San Juan River.

Nasa San Juan City gym ang mga inilikas.

Umabot na sa warning level ang San Juan River kaya nagpatupad na ng mandatory evacuation ang lokal na pamahalaan.

Nakabukas at gumagana naman ang 8 pumping stations sa lungsod na nakakatulong para agad humupa ang mga naitalang pagbaha sa ilang lugar sa San Juan.

Pinagtulungan naman na alisin ang isang malaking puno na natumba sa Barangay Addition Hills dahil sa ulan at bugso ng hangin.

Nakastanby na rin ang rescue assets ng lungsod sakaling kailanganin.