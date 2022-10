(UPDATE) Ilang tulay at kalsada sa Cagayan at Isabela ang hindi madaanan dahil sa pag-apaw ng mga ilog at pagbaha na dala ng bagyong Paeng.

Pinasok na rin ng baha ang ilang bahay kaya inilikas ang ilang residente.

Sa Ilagan City, Isabela, isolated ang mga residente sa core shelter ng Brgy. Aggasian.

Lubog din sa baha ang kanilang kalsada bunsod ng walang tigil na pag-ulan na dulot ng bagyo.

"Isolated na po ‘yung ating mga kababayan doon… Sila po ay naglalakad. Makikita naman po ninyo na sa kasalukuyan, halos nasa baywang na ang lalim ng tubig," ani City Information Officer Paul Bacungan.

Hindi rin madaanan ang kalsada sa Purok 7 o ang Aggasian-San Antonio Road dahil sa baha. Lubog din sa tubig ang tulay sa Cabisera 2 at Cabisera 8, at ang tulay sa Brgy. Baculud dahil sa pagtaas ng lebel ng Pinacanauan River.

Binabantayan din ng MDRRMO ang Abuan River na posibleng magdulot din ng matinding pagbaha sa lungsod.

Naglatag na rin ng mga tent sa evacuation center sa Ilagan Sports Complex para sa mga lilikas na residente. Inihahanda na rin ng lokal na pamahalaan ang relief goods.

Sa Cabagan, tumaas na rin ang lebel ng Cagayan River simula Biyernes.

Nasapawan nito ang dalawang tulay na nagdurugtong sa mga bayan ng Sto. Tomas at Sta. Maria.

Nalubog na rin sa pag-apaw ng ilog ang Addalam Bridge sa Jones; Villa Rose Bridge sa San Guillermo, Bayabo Raniag Bridge sa Burgos, at Alicaocao Bridge sa Cauayan City.

Aabot naman sa 41 pamilya sa Brgy. Alicaocao ang inilikas din dahil sa pagbaha.

Binaha rin ang ilang bahay sa bayan ng Ramon dahil sa pag-apaw ng sapa at irigasyon.

Payo ng mga awtoridad na mag-ingat at maghanda ang mga nakatira malapit sa Magat River dahil sa posibilidad ng pagtaas nito dahil sa pinakawalang tubig nito sa Magat Dam.

Dinagdagan pa ang pinakawalang tubig sa 371 cubic meter per second o katumbas ng 1,855 drums.

“This 4 o’clock magdagdag pa uli tayo ng isang gate, isang metro (ang opening), then ultimately hanggang 5 o’clock another 1 meter. So a total of four meters ’yung total opening natin sa dalawang gate,” ani NIA MARIIS department head Gileu Michael Dimoloy.

“Kasi ’yung mga recorded rainfall natin sa watershed natin magdudulot siya ng inflow na almost 3,000 cubic meter per second, so anticipate natin ’yung pagdating para hindi mapuno ang dam… Tataas ng konti ang lebel dito sa Magat (River), pero maliit pa ’yung effect sa baba sa may Buntun.”

Inaasahang bababa ang tubig mula Isabela, Quirino, at Nueva Vizcaya sa lalawigan ng Cagayan. Katunayan, mabilis na tumataaas ang lebel ng Cagayan River.

Nasa 6.5 metro nito bandang 11:50 ng umaga mula sa 6.2 metro mula alas-10:21 ng umaga.

Tumaas na rin ang iba pang tributaries nito gaya ng Pinacanauan River kaya lubog ang ilang tulay at kalsada.

Hindi na rin madaanan ang Goran-Cordova Overflor Bridge matapos malubog sa pag-apaw din ng ilog.

Mabilis din ang paglaki ng Chico River sa Barangay Dugayung sa Piat kaya hindi na nagawang maisalba ang ilang heavy equipment na ginagamit sa quarrying operation.

Lumubog ang tulay na nagdurugtong sa Barangay Iyagan, Baao at San Vicente, Ocampo sa Camarines Sur dulot ng bahang dala ng Bagyong Paeng.

Sa mga kuhang video at litrato ni Bayan Patroller Jayson Garing Bisuña, hindi na tanaw ang tulay dahil umapaw na ang tubig ulan sa Pawili River.

Ayon kay patroller, hindi na nadadaanan ng mga sasakyan ang tulay. Paputol-putol din aniya ang suplay ng kuryente sa kanilang lugar sa Brgy. Iyagan, Baao, Camarines Sur. — Ulat ni Harris Julio