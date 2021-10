Tulay na magkokonekta sa Cordova at Cebu City, naidugtong na

Kuha sa CCLEx na inilabas noong Oktubre 27. Courtesy: Cebu-Cordova Link Expressway Facebook page.

Naidugtong na ang main bridge deck ng ikatlong tulay ng Cebu na magkokonekta sa bayan ng Cordova at Cebu City, na kung tawagin ay Sto. Niño bridge nitong Biyernes.

Isinagawa ang main bridge deck connection ceremony at paglulunsad ng electronic toll collection ng Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEx.

Itinakdang matapos ang kabuuang construction ng tulay sa Marso 2022 at magiging operational ito sa Hulyo 2022.

Ang ikatlong tulay ay may P30 bilyong budget sa ilalim ng public-private partnership sa pagitan ng mga local government units ng Cebu City at Cordova at ng Metro Pacific Tollways Development Corporation ni Manny Pangilinan.

Naipatayo ang Sto. Niño bridge dahil sa proposal ng yumaong si Presidential Legislative Liason Office Secretary Atty. Adelino Sitoy. Hango ang pangalan nito sa pagdiriwang ng 500 years of Christianity sa Cebu.

Dahil dito, inimungkahi ng kanyang anak na si Cordova mayor Therese Sitoy Cho kay Pangilinan na isabay sa first death anniversary ng kanyang ama, sa April 2022 ang pagbubukas ng tulay.

Ang 8.9 kilometrong CCLEX ang itinuturing na pinakamataas sa buong bansa na lalampas pa sa Candaba Viaduct ng Luzon.

Ayon kay Pangilinan, ang construction ng third bridge ay isang “conviction investment” dahil noong 2017 sa paglunsad nito, ito ay may P27 bilyon budget, at ngayon ay umabot na ito sa P30 bilyon.

-- Ulat ni Vilma Andales