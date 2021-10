Mula kay Muros By Jae

PATEROS—Tila panata na para kay mural artist Jae Valencia ang magpinta ng makukulay at iba't ibang disenyo sa nitso ng kaniyang amang si Jerry taon-taon.

Isang dekada nang pinipinturahan ni Valencia, 30, ang puntod sa Aglipayan Cemetery sa Pateros.

Namatay si Jerry sa edad na 51 nang atakehin sa puso noong 2008.

Ayon kay Valencia, bawat disenyo ay nagpapakita ng mga kinahiligan ng kaniyang ama at ibang alaala nila sa kaniya, gaya ng pagtatanim ng bulaklak at halaman.

“After po niyang mamatay, mayroon po talagang nagpe-paint ng puntod niya . . . Relative namin. Pero namatay din ilang years after. So, ako na ang nag-take over,” kuwento niya.

“Since once a year lang naman ’yong time para i-remember ang life niya, bakit hindi ako mag-spend ng time to paint him something special?”

Ilan sa mga unang pininta ni Valencia ay jersey dahil naglaro’t naging basketball coach ang ama, at keyboard at gitara bilang pag-alala sa pagiging musikero.

Jae has been painting designs on the grave every year for a decade now, usually during the Undas season.



Each theme shows a facet of his dad Jerry’s personality, talents, & interests—like basketball, music & raising plants. Jerry died in 2008.



📸:Muros by Jae pic.twitter.com/CkguDssjcA — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) October 28, 2021

Pinaka naka-agaw-pansin naman aniya ang pagpinta niya sa nitso bilang kaha ng sigarilyo.

Bunso sa 5 magkakapatid, aminado si Valencia na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong maging malapit sa ama lalo’t teenager pa siya noong namatay ito.

Nakuha rin niya sa ama ang kaniyang hilig sa sining dahil magaling din ito sa pag-drawing at calligraphy.

Kaya paraan aniya ito para maipakita ang kaniyang pagmamahal at pagka-miss sa ama.

Kung hindi sa Undas, pinipinta niya ang nitso tuwing death anniversary o birthday ng tatay.

Maagang nagpinta si Valencia ngayong taon dahil sa pagsasara ng mga sementeryo bago mag-Undas.

Una niyang naisip na idisenyo ay isang tower crane para sa ilang taong pagtrabaho ng ama sa Saudi Arabia.

Pero sa pakikipag-usap sa mga kapatid niyang babae, pinalitan niya ito ng disenyo ng paboritong alak ng ama.

Pag-alala naman ito sa samahan ng ama sa kaniyang mga kaibigan.

Jae lost his father when he was a teen & admits he was not close with him.



“Hindi ko naipakita talaga sa kanya how much I appreciate him, how much I love him kaya ko ito ginagawa. Pero I know it’s too late, hindi na niya ito makikita…. pic.twitter.com/QmB5Nps7Ij — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) October 28, 2021

“If they have the chance to show na love nila ang isang tao, gawin po nila kasi hindi natin masasabi ang life e. Hindi ko naipakita talaga sa kaniya how much I appreciate him, how much I love him kaya ko ito ginagawa. Pero I know it’s too late, hindi na niya ito makikita," ani Valencia.

Pitong taon nang freelance mural artist si Valencia pero kumpara sa mga pinapagawa sa kaniyang disenyo sa mga pader, mas enjoy siya sa ginagawa taon-taon para sa ama.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC